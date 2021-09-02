Хабиб Нурмагомедов: Сборная России спокойно выйдет на чемпионат мира

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов ответил на вопросы после отборочного матча ЧМ-2022 Россия - Хорватия, который завершился нулевой ничьей. Он наблюдал за игрой с трибуны.

Хабиб Нурмагомедов смотрел матч Россия - Хорватия на стадионе в Лужниках. Фото: Артем Локалов

- Команда свежая. Много новых игроков. Отмечу в этом матче Захаряна и Гильерме - он вытащил пару сложных мячей и вообще играл уверенно, - говорит Нурмагомедов.

Эта команда лучше, чем та, что была на Евро?

Хабиб Нурмагомедов: С Саламовичем (Черчесовым, юывшим главным тренером сборной - прим. RG.RU) мы дружим. Давайте без провокационных вопросов.

Как вы думаете, не хватало Смолова в этом матче с хорватами?

Хабиб Нурмагомедов: Да, можно было бы Смолова и Макарова привлечь

А Дзюбу?

Хабиб Нурмагомедов: Забоолотный - такой же по уровню, как и Дзюба

Но Дзюба три года был лучшим футболистом в России.

Хабиб Нурмагомедов: Я тоже долгое время был чемпионом UFC. Но там уже другой чемпион...

Эта сборная России может напрямую выйти на чемпионат мира?

Хабиб Нурмагомедов: Спокойно. Дальше любого соперника можно обыгрывать.

Но надо хорватов еще на выезде обыгрывать...

Хабиб Нурмагомедов: Да, там легко точно не будет. Наверняка сыграют Ребич и Модрич. Но перед этим матчем тоже говорили, что будет тяжело, но сыграли хорошо.

Кто самый дерзкий игрок в этой сборной России?

Хабиб Нурмагомедов: В этом матче был Захарян, он на острие хорошо играл.

Ранее вы сказали, что "Спартаку" нужен тренер Романцев...

Хабиб Нкрмагомедов: Нужен такой же лидер, как Романцев. Сейчас лидера нет вообще. Ни тренера, ни в игре нет лидера. Но это мое личное мнение.

А как же ваш друг Джикия?

Хабиб Нурмагомедов: С Джикией пообщаюсь еще.