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07.09.2021 13:14
Рубрика: Спорт

Все матчи КХЛ 7 сентября начнутся с минуты молчания в память о "Локомотиве"

Текст: Максим Домчев

7 сентября исполняется 10 лет со дня гибели в авиакатастрофе команды ярославского "Локомотива". В этот день все игры регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги начнутся с минуты молчания.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
В Ярославле вспоминают погибших 10 лет назад хоккеистов "Локомотива"

7 сентября 2011 года около Ярославля разбился самолет Як-42, на борту которого находилась хоккейная команда "Локомотив". Она вылетала на матч чемпионата КХЛ против минского "Динамо". На борту лайнера находились 45 человек, 44 из них погибли.

Во вторник "Локомотив" примет минское "Динамо". Утром в Ярославле прошла панихида по погибшим хоккеистам, тренерам и персоналу "Локомотива".

Во вторник пройдут еще две встречи - магнитогорский "Металлург" примет уфимский "Салават Юлаев", а нижегородское "Торпедо" - новосибирскую "Сибирь".

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