В Ярославле вспоминают погибших 10 лет назад хоккеистов "Локомотива"

В Ярославле 7 сентября пройдут мероприятия в память о хоккейной команде "Локомотив", со дня гибели которой в авиакатастрофе у аэропорта Туношна прошло десять лет.

В правительстве региона сообщили, что день памяти традиционно открыла служба в Успенском кафедральном соборе Ярославля. Позже на Леонтьевском кладбище состоятся панихида по погибшим и возложение цветов к могилам хоккеистов.

Траурные мероприятия продолжатся у "Арены-2000. Локомотив", у памятника "Хоккейное братство". Во второй половине дня траурная церемония пройдет на территории мемориального комплекса в Туношне, на месте падения самолета Як-42, в котором команда летела на матч в Минск.

Вечером в "Арене-2000" состоится матч между ярославским "Локомотивом" и минским "Динамо".

Самолет с хоккеистами и тренерским штабом ХК "Локомотив" разбился 7 сентября 2011 года в 120 метрах от ярославского аэропорта Туношна: Як-42 потерпел крушение на взлете. Жертвами трагедии стали 44 человека: 36 пассажиров и 8 членов экипажа. В катастрофе выжил лишь один человек - бортинженер Александр Сизов.