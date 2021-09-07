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07.09.2021 14:20
Рубрика: Спорт

Россия - Мальта - онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022

Текст: Никита Лашкул

Сентябрьский цикл отбора на чемпионат мира в Катаре завершится для сборной России в Москве игрой с Мальтой. После этого сборная возьмет паузу на месяц.

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Марио Фернандес пропустит матч против сборной Мальты

Пока россияне делят первое место в группе, набрав по 10 очков с Хорватией. У нас осталось только два матча с гарантированными победами - сегодня против Мальты и в ноябре против Кипра. Вопрос с поездкой на чемпионат мира будет решаться в играх со Словакией и Словенией в октябре, а также в заключительной встрече отбора - 14-го ноября против хорватов. Не исключено, что как обычно в ноябре мы услышим призывы "надеяться и верить".

С приходом на пост главного тренера Валерия Карпина заметных улучшений пока нет. О чем говорил и сам Карпин, отметив после матча в Никосии, что игра, мягко говоря, не порадовала. Но это ладно, уже никто и не вспомнит, когда последний раз Россия радовала своей игрой, а с Саудовской Аравией у нас не каждую недели матчи. Хоть немного радует, что начались изменения по омоложению состава и разнообразию тактики.

Возможно, против Мальты мы попробуем наиграть что-то новое. Уровень соперника позволяет. В конце концов, по словам того же Карпина, главное - не потерять очки. Все-таки на кону путевка на чемпионат мира.

Матч Россия - Мальта начнется в 21:45 мск, присоединяйтесь к нашей онлайн-трансляции!

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