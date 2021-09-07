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07.09.2021 22:20
Рубрика: Спорт

Смолов открыл счет в матче Россия-Мальта

Текст: Артур Нанян

Сборная России повела в счете в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Мальты благодаря голу Федора Смолова - 1:0.

Фото: Владимир Песня/РИА новости
Молодежная сборная России забила шесть мячей в ворота Мальты

Форвард "Локомотива", вышедший на поле с капитанской повязкой, отличился уже на десятой минуте, воспользовавшись ошибкой защитника гостевой команды. Этот гол стал для Смолова 15-м в составе сборной. Первую строчку по данному показателю делят Александр Кержаков и Артем Дзюба (по 30 забитых мячей).

Добавим, что в сентябре Смолов получил первый вызов в национальную команду за последние 2,5 года.

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