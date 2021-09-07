Молодежная сборная России забила шесть мячей в ворота Мальты

Молодежная сборная России по футболу в отборочном матче чемпионата Европы 2023 года разгромила Мальту со счетом 6:0.

Молодежная сборная России после крупного поражения на выезде от Испании в Химках принимала команду Мальты, ранее разгромившую Северную Ирландию.

Уже в самом начале встречи Даниил Хлусевич вывел сборную России вперед. На 13-й минуте он оформил дубль, следом отличился Гамид Агаларов. Россияне имели еще несколько возможностей увеличить разницу в счете, но в завершающей стадии или не хватало точности, или выручал голкипер гостей.

До 64-й минуты встречи счет на табло не менялся, а затем красивый удар Агаларова головой позволил ему оформить дубль. Завершили разгром точными ударами Кирилл Боженов и Кирилл Кравцов.

После двух туров у сборной России 3 очка, лидирует Испания - 6.