Молодежная сборная России крупно проиграла Испании в отборе Евро-2023

В матче первого тура квалификации Евро-2023 обновленная молодежная сборная России под руководством Михаила Галактионова в гостях встречалась с командой Испании.

Россияне удачно начали встречу и открыли счет на 10-й минуте. Отличился нападающий "Уфы" Гамид Агаларов. Но уже через 3 минуты Фер Ниньо восстановил равенство. Во втором тайме испанцы развили успех. Ереми Пино вывел свою команду вперед, Ниньо закрепил успех, а все тот же Пино установил окончательный результат.

Помимо России и Испании в этой группе также выступают команды Мальты, Словакии, Литвы и Северной Ирландии.