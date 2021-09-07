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07.09.2021 20:33
Рубрика: Спорт

Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Мальтой

Текст: Артур Нанян

Тренерский штаб сборной России по футболу огласил стартовый состав команды на матч шестого тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 дома против Мальты. Начало встречи - в 21:45 по Москве.

По сравнению с предыдущей игрой против Кипра в расстановке россиян произошло сразу несколько изменений. В частности, в защите вместо Георгия Джикии и Ильи Самошникова выйдут Максим Осипенко с Алексеем Ионовым. Вернулись в состав Далер Кузяев с Арсеном Захаряном, оставшиеся в запасе на Кипре.

Полностью стартовый состав нашей команды выглядит следующим образом: Маринато Гилерме, Вячеслав Караваев, Максим Осипенко, Игорь Дивеев, Алексей Ионов, Алексей Миранчук, Дмитрий Баринов, Александр Ерохин, Арсен Захарян, Далер Кузяев, Федор Смолов.

Отметим, что капитаном сборной будет Смолов. В двух предыдущих матчах с повязкой выходили сначала Джикия, а затем Баринов.

Онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022 Россия - Мальта
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