Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису

Российский теннисист Даниил Медведев стал полуфиналистом проходящего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США по теннису.

Во вторник второй номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов Медведев встречался со 117-й ракеткой мира Ботиком ван де Зандсхюлпом. В стартовом сете россиянин без лишних нервов переиграл соперника - 6:3. Во второй партии теннисист из Нидерландов не сумел выиграть ни одного гейма, уступив всухую 0:6.

Эта неудача его не сломила, и в третьей партии он не только дал бой Медведеву, но и смог его выиграть - 6:4. Находящийся на подъеме ван де Зандсхюлп оказал упорное сопротивление, но в концовке партии капитулировал - 5:7.

В поединке за выход в финал Медведев встретится с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом-Гарфией и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.