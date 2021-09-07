Новости

Красная или синяя? Вышли тизер новой "Матрицы" и кадры с Киану Ривзом 22:11
Собянин: Плановая медпомощь в пандемию сохраняется 21:57
Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису 21:56
Шотландия проведет референдум о независимости до конца 2023 года 21:54
Собянин: Москва готова к любому сценарию развития пандемии 21:42
В Минфине РФ рассказали, куда пойдут $18 млрд от МВФ 21:29
Собянин: Заболеваемость COVID-19 может вырасти осенью 21:28
Молодежная сборная России забила шесть мячей в ворота Мальты 21:21
Собянин: Новых ограничений из-за COVID-19 в Москве не планируется 21:05
Дмитрий Киселев заболел коронавирусом 21:02
В Хакасии потушили пожар, вспыхнувший у дома отшельницы Лыковой 20:44
Голикова рассказала, сколько россиян проводят отпуск вне своего региона 20:41
В Париже ограблен ювелирный магазин на 10 миллионов евро 20:35
Назван стартовый состав сборной России на матч с Мальтой 20:33
Сборная России по волейболу одержала третью подряд победу на ЧЕ по волейболу 20:09
В Ростове скончался известный историк и археолог Владимир Кияшко 20:08
Стала известна дата презентации нового iPhone 20:04
Названы самые высокооплачиваемые профессии для самозанятых 20:02
Володин рассказал о строительстве инфекционной больницы в Саратове 19:59
В Хакасии вспыхнул пожар вблизи дома отшельницы Агафьи Лыковой 19:48
ВОЗ: Мир вышел на плато коронавируса 19:28
Курс биткоина резко упал 19:20
В США спорят о необходимости бустерных доз при вакцинации от COVID-19 19:16
Умер Нино Кастельнуово, сыгравший главную роль в "Шербурских зонтиках" 19:13
Собянин предложил обсудить с москвичами название новой станции МЦД на Комсомольской площади 18:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
07.09.2021 21:56
Рубрика: Спорт

Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису

Текст: Максим Домчев
Фото: Ed JONES / AFP Фото: Ed JONES / AFP
Фото: Ed JONES / AFP

Российский теннисист Даниил Медведев стал полуфиналистом проходящего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США по теннису.

Фото: ANGELA WEISS / AFP
Последняя россиянка вылетела с US Open

Во вторник второй номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов Медведев встречался со 117-й ракеткой мира Ботиком ван де Зандсхюлпом. В стартовом сете россиянин без лишних нервов переиграл соперника - 6:3. Во второй партии теннисист из Нидерландов не сумел выиграть ни одного гейма, уступив всухую 0:6.

Эта неудача его не сломила, и в третьей партии он не только дал бой Медведеву, но и смог его выиграть - 6:4. Находящийся на подъеме ван де Зандсхюлп оказал упорное сопротивление, но в концовке партии капитулировал - 5:7.

В поединке за выход в финал Медведев встретится с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом-Гарфией и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема"