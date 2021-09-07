Последняя россиянка вылетела с US Open

Новости

В Хакасии потушили пожар, вспыхнувший у дома отшельницы Лыковой 20:44
Голикова рассказала, сколько россиян проводят отпуск вне своего региона 20:41
В Париже ограблен ювелирный магазин на 10 миллионов евро 20:35
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Мальтой 20:33
Сборная России по волейболу одержала третью подряд победу на ЧЕ по волейболу 20:09
В Ростове скончался известный историк и археолог Владимир Кияшко 20:08
Стала известна дата презентации нового iPhone 20:04
Названы самые высокооплачиваемые профессии для самозанятых 20:02
Володин рассказал о строительстве инфекционной больницы в Саратове 19:59
В Хакасии вспыхнул пожар вблизи дома отшельницы Агафьи Лыковой 19:48
ВОЗ: Мир вышел на плато коронавируса 19:28
Курс биткоина резко упал 19:20
В США спорят о необходимости бустерных доз при вакцинации от COVID-19 19:16
Умер Нино Кастельнуово, сыгравший главную роль в "Шербурских зонтиках" 19:13
Собянин предложил обсудить с москвичами название новой станции МЦД на Комсомольской площади 18:57
Директор курской школы вырвал серьгу из уха ученика 18:52
Винер-Усманова прокомментировала снятие сборной Израиля с чемпионата мира 18:44
Анна Кузнецова выступила за пожизненное наказание для педофилов 18:43
В Петербурге прочтут имена погибших в блокаду 18:40
Джилл Байден вернется на работу с полным рабочим днем 18:39
ФАС снова оштрафовала Google за ненадлежащую рекламу 18:30
МИД: На объявлении правительства Афганистана будет представитель РФ 18:15
Захарова назвала фейком публикацию NYT о визите каталонских сепаратистов в РФ 17:59
На торги выставляется шляпа Наполеона 17:55
Нобелевский лауреат открывает в МФТИ научный центр 17:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
07.09.2021 20:03
Рубрика: Спорт

Последняя россиянка вылетела с US Open

Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8555)
Российских теннисисток не осталось в основной сетке Открытого чемпионата США. В матче четвертого круга Анастасия Павлюченкова, занимающая 15-е место рейтинга WTA, уступила четвертой ракетке мира чешке Каролиной Плишковой в двух сетах со счетом 7:5, 6:4.
Каролина Плишкова и Анастасия Павлюченкова. Фото: ANGELA WEISS / AFP Каролина Плишкова и Анастасия Павлюченкова. Фото: ANGELA WEISS / AFP
Каролина Плишкова и Анастасия Павлюченкова. Фото: ANGELA WEISS / AFP

Плишкова и до этой встречи на US Open вела в очном противостоянии - 6:2. Но последние две игры победа была за Павлчюченковой, в том числе на грунтовом турнире в Мадриде в этом сезоне. В Нью-Йорке у Насти тоже были шансы, но были и ошибки. А чешку к тому же выручала подача.

Фото: REUTERS/Jerry Lai-USA TODAY Sports
Рублев проиграл в третьем круге Открытого чемпионата США по теннису

- Я очень рада этой победе, потому что проиграла Анастасии последние два матча. Так что мне было важно вернуть уверенность, - цитирует Плишкову пресс-служба Открытого чемпионата США. - Я нашла варианты, чтобы играть лучше соперницы. Давила на ее подаче. Что и позволило мне сделать брейк.

В 1/4 финала US Open Каролина Плишкова встретится с гречанкой Марией Саккари. Остальные пары выглядят так: Эмма Радукану (Великобритания) - Белинда Бенчич (Швейцария), Элина Свитолина (Украина) - Лейла Фернандес (Канада) и Барбора Крейчикова (Чехия) - Арина Соболенко (Беларусь). Среди четвертьфиналистов мужчин есть один представитель России. Это вторая ракетка мира Даниил Медведев, который вчера уже после подписания этого номера "РГ" в печать закончил свой матч против 117-й ракетки мира Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов. Он прошел через квалификацию и стал одной из сенсаций турнира.

В остальных матчах любителей тенниса ждут противостояния Новака Джоковича (Сербия) и Маттео Берреттини (Италия), Александра Зверева (Германия) и Ллойда Харриса (ЮАР), а также Феликса Оже-Альяссима (Канада) и Карлоса Алькараса (Испания).

Отметим, что впервые в истории турнира ни один представитель США не добрался до четвертьфинала нью-йоркского "Большого шлема".

Спорт Теннис