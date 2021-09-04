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04.09.2021 10:11
Рубрика: Спорт

Рублев проиграл в третьем круге Открытого чемпионата США по теннису

Текст: Максим Домчев
Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление на US Open. В матче третьего раунда он уступил американцу Фрэнсису Тиафо.
Фото: REUTERS/Jerry Lai-USA TODAY Sports Фото: REUTERS/Jerry Lai-USA TODAY Sports
Фото: REUTERS/Jerry Lai-USA TODAY Sports

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису встречался с американцем Фрэнсисом Тиафо, располагающимся в рейтинге АТР на 50-й позиции.

Фото: EPA
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Первый сет этого матча остался за россиянином - 6:4. Однако во второй партии сильнее оказался уже Тиафо - 6:3. В третьей партии соперники дошли до тай-брейка и там удача отвернулась от Рублева.

Впрочем, четвертый сет он смог выиграть - 6:4, но в решающей партии уступил почти без сопротивления - 1:6.

В следующем круге Тиафо сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

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