Рублев проиграл в третьем круге Открытого чемпионата США по теннису

Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление на US Open. В матче третьего раунда он уступил американцу Фрэнсису Тиафо.

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису встречался с американцем Фрэнсисом Тиафо, располагающимся в рейтинге АТР на 50-й позиции.

Первый сет этого матча остался за россиянином - 6:4. Однако во второй партии сильнее оказался уже Тиафо - 6:3. В третьей партии соперники дошли до тай-брейка и там удача отвернулась от Рублева.

Впрочем, четвертый сет он смог выиграть - 6:4, но в решающей партии уступил почти без сопротивления - 1:6.

В следующем круге Тиафо сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.