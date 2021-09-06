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06.09.2021 21:36
Рубрика: Спорт

Фернандес пропустит матч против сборной Мальты

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Защитник сборной России Марио Фернандес не сможет помочь команде в предстоящем матче отборочного турнира чемпионата мира против команды Мальты.

Фото: MIGUEL RIOPA / AFP
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Фернандес ранее пропустил встречу против команды Кипра из-за дискомфорта. Сохранялись шансы, что защитник ЦСКА все же сможет принять участие в игре против Мальты, однако футболист не сможет помочь своей команде.

"Марио Фернандес попросил замену еще в матче с Хорватией. Стало получше, но не настолько, чтобы тренироваться сегодня и сыграть завтра", - сказал на пресс-конференции главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Ранее стало известно, что во вторник против мальтийцев не сможет выйти на поле полузащитник "Монако" Александр Головин. Он получил повреждение мышцы бедра.

Матч Россия - Мальта состоится 7 сентября на стадионе московского "Спартака". Начало в 21:45.

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