Главный тренер сборной Мальты назвал "хорошей новостью" травму Головина

Главный тренер сборной Мальты по футболу Девис Манджа признался, что травма Александра Головина стала для его команды хорошей новостью.

Накануне отборочного матча чемпионата мира по футболу 2022 года Россия - Мальта главный тренера соперника россиян Девис Манджа поделился своими впечатлениями о предстоящей игре. Он отметил, что российская команда - безоговорочный фаворит.

"Могу сказать, что я не настолько глуп, чтобы говорить, что Мальта сильнее России, но нам нужно играть в свой футбол", - приводит слова главного тренера мальтийцев РИА Новости.

Он отметил, что сборная России - сильная команда, в которой играют классные игроки. И его подопечные попытаются сыграть в умный футбол.

Девис Манджа также прокомментировал травму полузащитника российской команды Александра Головина.

"По Головину хорошие новости для нас. Он хороший игрок, и для нас хорошо, что он не сыграет. Мне было бы некорректно давать комментарий по физической форме сборной России, тем более, я не обладаю всей информацией", - сказал Манджа.