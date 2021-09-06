Валерий Карпин: Никто в сборной России не умрет без тортика и конфетки

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как футболисты команды чувствуют себя после того, как в национальной команде по его указанию отказались от сладкого.

"Некоторые игроки скинули вес. Но это связано с игровой нагрузкой. Сахар из меню мы действительно убрали, хотя через неделю футболисты опять могут начать его есть. Но здесь мы предложили им меню, которое позволяет питаться и хорошо, и правильно. Никто не умрет без тортика, конфетки и шоколадки", - сказал Валерий Карпин.

"Мы в сборной пытаемся показать футболистам, как питаться, чтобы показывать лучший результат. Вы же не станете в хорошую машину заливать 92-й бензин. Правильное питание - как 98-й бензин для хорошей машины. На 92-м она будет ехать медленнее, чем на 98-м", - отметил Карпин.

Напомним, 7 сентября сборная России проведет отборочный матч ЧМ-2022 со сборной Мальты.