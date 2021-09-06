Головин не поможет сборной России в матче против Мальты

Новости

Для регионов подготовят новую методику учета турпотоков 18:30
Могут быть губительны: названы возможные потери "РУСАЛа" из-за путча в Гвинее 18:12
Кристен Стюарт удивила новым цветом волос 18:02
Памфилова призвала заменить плакат с кандидатами-двойниками в Петербурге 17:42
Определиться с формой получения социальных услуг нужно до 1 октября 17:27
Талибы захватили мавзолей отца лидера афганского сопротивления 17:24
Умер актер из фильма "Миссия: невыполнима" Ион Карамитру 17:24
Мошенники создали фейк Олега Тинькова для обмана россиян 17:18
В Петербурге запретили 30 сайтов по продаже сертификатов о вакцинации 17:12
Первым компонентом вакцины привились более 46 млн россиян 17:09
Актер Михаил Ефремов перенес отек Квинке в белгородской колонии 17:07
ФИФА выступила с заявлением по матчу Бразилия - Аргентина 17:03
От коронавируса умер легендарный советский джазмен Яков Хан 16:38
Полет модели Су-75 показали на видео 16:35
Пилот "Мерседеса" Боттас подписал контракт с "Альфа Ромео" 16:26
Когда iPhone 13 сможет работать через спутник 16:17
Петербуржец получил три года колонии-поселения за нападение на бойца ОМОН 16:15
Братья Руссо отказались работать с Marvel из-за иска Йоханссон 16:05
В МВД предупредили, что лишиться средств можно, зайдя на "зеркальный" сайт банка 15:47
Необходимости во включении отопления в Москве пока нет 15:46
На выборах в Госдуму досрочно проголосовали почти 30 тысяч россиян 15:44
Nord Stream 2 AG сообщила об укладке последней трубы "Северного потока-2" 15:41
Голикова предупредила о хаосе, которым грозит отмена МРОТ 15:27
Сенатор предложил проанализировать ситуацию с двойниками на выборах 15:03
Боец Федор Емельяненко подал документы в воронежский вуз 15:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
17 премьер недели по ТВ и в Сети с 6 по 12 сентября
17 премьер недели по ТВ и в Сети с 6 по 12 сентября
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
06.09.2021 17:45
Рубрика: Спорт

Головин не поможет сборной России в матче против Мальты

Текст: Максим Домчев
Во вторник сборная России по футболу в рамках отборочного турнира чемпионата мира в Катаре примет команду Мальты. Встреча пройдет на арене "Спартака".
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В этой игре своей команде не сможет помочь полузащитник "Монако" Александр Головин.

Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO
"Монако" с Головиным не смог выйти в групповой этап Лиги чемпионов

Как сообщает старший врач сборной России Владимир Хайтин, у Головина выявлено небольшое повреждение мышцы бедра, которое не позволит ему участвовать в следующем матче.

"Футболист возвращается в расположение клуба для проведения лечения и полноценной подготовки к следующим играм", - приводит его слова сайт РФС.

В то же время против Мальты могут сыграть Марио Фернандес и Алексей Ионов, пропускавшие игру с Кипром.

Сборная России после пяти туров лидирует в группе, набрав 10 очков. Столько же у Хорватии.

Спорт Футбол Чемпионат мира Спортивные организации Российский футбольный союз Сборная России по футболу Чемпионат мира по футболу 2022