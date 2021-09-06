Головин не поможет сборной России в матче против Мальты

Во вторник сборная России по футболу в рамках отборочного турнира чемпионата мира в Катаре примет команду Мальты. Встреча пройдет на арене "Спартака".

В этой игре своей команде не сможет помочь полузащитник "Монако" Александр Головин.

Как сообщает старший врач сборной России Владимир Хайтин, у Головина выявлено небольшое повреждение мышцы бедра, которое не позволит ему участвовать в следующем матче.

"Футболист возвращается в расположение клуба для проведения лечения и полноценной подготовки к следующим играм", - приводит его слова сайт РФС.

В то же время против Мальты могут сыграть Марио Фернандес и Алексей Ионов, пропускавшие игру с Кипром.

Сборная России после пяти туров лидирует в группе, набрав 10 очков. Столько же у Хорватии.