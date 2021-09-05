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05.09.2021 18:13
Рубрика: Спорт

Хет-трик Бэйла принес Уэльсу победу над Беларусью в матче в Казани

Текст: Артур Нанян

Сборная Уэльса в драматичной борьбе одолела в Казани Беларусь со счетом 3:2. Все три гола у гостей забил полузащитник "Реала" Гарет Бэйл.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Валлийцы открыли счет уже на пятой минуте: это Бэйл четко реализовал пенальти. Что удивительно - еще до перерыва белорусы вышли вперед. У номинальных хозяев отличились форвард "Локомотива" Виталий Лисакович и Павел Седько. После перерыва валлийцы стали давить и добились своего. Бэйл оформил хет-трик, причем решающий мяч он забил в компенсированное время.

В турнирной таблице группы "Е" лидирует Бельгия, набравшая десять очков. Далее идут чехи (семь очков), валлийцы (шесть очков), у которых на один матч меньше, чем у лидеров, белорусы (три очка) и Эстония (ноль очков).

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