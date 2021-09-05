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Рубрика: Спорт

Брансон победил Тилла на UFC Fight Night 191

Текст: Максим Домчев
37-летний Дерек Брансон победил удушающим приемом 28-летнего Даррена Тилла в главном поединке турнира UFC Fight Night 191.
Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

В Лас-Вегасе прошел турнир UFC, в главном поединке которого пятый номер рейтинга средневесов - американец Дерек Брансон - встречался с занимавшим седьмое место британцем Дарреном Тиллом.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Первые два раунда остались за Брансоном, который явно превосходил соперника в борьбе. А в третьем британец был близок к тому, чтобы нокаутировать соперника. Американец выстоял и поймал оппонента на удушающем приеме. Тиллу пришлось капитулировать.

Для Брансона эта победа стала пятой подряд, и он рассчитывает на поединок за чемпионский пояс.

В другом поединке турнира молдавский боец Сергей Спивак проиграл англичанину Тому Аспиналлу.

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