Брансон победил Тилла на UFC Fight Night 191

37-летний Дерек Брансон победил удушающим приемом 28-летнего Даррена Тилла в главном поединке турнира UFC Fight Night 191.

В Лас-Вегасе прошел турнир UFC, в главном поединке которого пятый номер рейтинга средневесов - американец Дерек Брансон - встречался с занимавшим седьмое место британцем Дарреном Тиллом.

Первые два раунда остались за Брансоном, который явно превосходил соперника в борьбе. А в третьем британец был близок к тому, чтобы нокаутировать соперника. Американец выстоял и поймал оппонента на удушающем приеме. Тиллу пришлось капитулировать.

Для Брансона эта победа стала пятой подряд, и он рассчитывает на поединок за чемпионский пояс.

В другом поединке турнира молдавский боец Сергей Спивак проиграл англичанину Тому Аспиналлу.