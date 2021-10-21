Полиция задержала экс-главу фан-клуба "Спартака" за избиение журналиста

Сотрудники полиции задержали экс-главу фан-клуба столичного "Спартака" Валентина Коршунова, избившего накануне вечером журналиста Александра Щеголева, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, журналист стал снимать на камеру бывшего главу фан-клуба "Спартака". Мужчина выразил недовольство в связи с этим, а затем несколько раз ударил журналиста. Полицейские задержали нарушителя. Он был доставлен в отдел полиции", - сообщил собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе ГУ МВД России ТАСС подтвердили информацию о конфликте между Коршуновым и Щеголевым. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.
После матча «Спартака» с «Лестером» неизвестный напал на корреспондента РБК Александра Щеголева. Мужчина, который вышел из VIP-ложи стадиона, нанес журналисту несколько ударов.— РБК (@ru_rbc) October 20, 2021
РБК обратится в правоохранительные органы, а также к руководству «Спартака»https://t.co/NSUUUIAPSg pic.twitter.com/k9g7Civnya