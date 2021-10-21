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21.10.2021 11:40
Рубрика: Спорт

Полиция задержала экс-главу фан-клуба "Спартака" за избиение журналиста

Текст: Сергей Литвинов

Сотрудники полиции задержали экс-главу фан-клуба столичного "Спартака" Валентина Коршунова, избившего накануне вечером журналиста Александра Щеголева, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
"Спартак" проиграл "Лестеру", ведя в счете 2:0

"По предварительным данным, журналист стал снимать на камеру бывшего главу фан-клуба "Спартака". Мужчина выразил недовольство в связи с этим, а затем несколько раз ударил журналиста. Полицейские задержали нарушителя. Он был доставлен в отдел полиции", - сообщил собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России ТАСС подтвердили информацию о конфликте между Коршуновым и Щеголевым. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

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