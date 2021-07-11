Новости

Эпидемиолог рассказал, в чем опасность лямбда-штамма COVID-19 20:48
Российские истребители перехватили самолеты США над Черным морем 20:46
Причиной лесного пожара под Тольятти мог стать поджог 19:56
Джокович выиграл Уимблдон, завоевав 20-й "Шлем" в карьере 19:37
Количество погибших при обрушении дома во Флориде составило 90 человек 18:42
"Я войду в историю": Дэймон отказался от роли в "Аватаре" и бешеных денег 18:32
Названы сроки завершения строительства "Северного потока-2" 18:09
СМИ: УЕФА может увеличить число участников Евро до 32 команд 18:04
Virgin Galactic запустила ракетоплан с владельцем компании на борту 18:00
В России появится новая особая экономическая зона 17:47
Стрельбу "Арматы" по танку показали на видео 17:44
ЛНР: В Донбассе украинские силовики погибли, пытаясь устроить провокацию 17:42
Четырнадцать партий сдали в ЦИК списки кандидатов в депутаты Госдумы 17:41
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней 17:34
Участник шоу "Голос. Дети" погиб под колесами электрички в Подмосковье 17:05
Netflix закрыл сериал "Проклятая" 16:57
Virgin Galactic отложила на полтора часа старт суборбитального полета 16:56
Субсидии на транспортировку металлов, удобрений и леса могут отменить 16:44
Собянин рассказал, как работают резервные ковидные госпитали в Москве 16:31
Участник "Чая вдвоем" подал в суд на Лизу Монеточку 16:10
В Сочи продезинфицировали пострадавшие от стихии улицы и дома 16:08
СК начал проверку по факту открытия пассажиром двери самолета в Шереметьево 15:59
В Сирии атаковали еще одну военную базу США 15:56
Столичные аэропорты принимают меры по урегулированию ситуации с очередями 15:55
В Шереметьево второй день наблюдаются очереди из-за проверки ПЦР 15:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
11.07.2021 19:37
Рубрика: Спорт

Джокович выиграл Уимблдон, завоевав 20-й "Шлем" в карьере

Текст: Артур Нанян

Новак Джокович стал победителем Уимблдона, обыграв в финале мужского одиночного разряда итальянца Маттео Берреттини - 6:7, 6:4, 6:4, 6:3.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Отец Карацева рассказал, как его сын прорвался на теннисный Олимп

Перед сегодняшним матчем у Джоковича были проблемы со здоровьем. Как признался сам теннисист после полуфинала с Денисом Шаповаловым, последние полтора дня до той игры его беспокоило состояние желудка. По словам Новака, это повлияло на его действия в первых двух сетах поединка против представителя Канады.

Вместе с тем Джокович подчеркнул, что постарается восстановиться к финалу. Как показала игра против Берреттини - серб в отличной форме и по-прежнему недосягаем для соперников. Хотя Новак умудрился уступить в первой партии, ведя 5:2. Но то была единственная слабость со стороны Джоковича, который в следующих трех сетах выглядел очень уверенно и солидно.

Завоевав 20-й "Шлем", Джокович сравнялся по этому показателю с лидерами списка - испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером. Уже в этом году серб может обогнать конкурентов, но для этого ему необходимо будет выиграть Открытый чемпионат США (US Open) в Нью-Йорке.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема"