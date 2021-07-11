Джокович выиграл Уимблдон, завоевав 20-й "Шлем" в карьере

Новак Джокович стал победителем Уимблдона, обыграв в финале мужского одиночного разряда итальянца Маттео Берреттини - 6:7, 6:4, 6:4, 6:3.

Перед сегодняшним матчем у Джоковича были проблемы со здоровьем. Как признался сам теннисист после полуфинала с Денисом Шаповаловым, последние полтора дня до той игры его беспокоило состояние желудка. По словам Новака, это повлияло на его действия в первых двух сетах поединка против представителя Канады.

Вместе с тем Джокович подчеркнул, что постарается восстановиться к финалу. Как показала игра против Берреттини - серб в отличной форме и по-прежнему недосягаем для соперников. Хотя Новак умудрился уступить в первой партии, ведя 5:2. Но то была единственная слабость со стороны Джоковича, который в следующих трех сетах выглядел очень уверенно и солидно.

Завоевав 20-й "Шлем", Джокович сравнялся по этому показателю с лидерами списка - испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером. Уже в этом году серб может обогнать конкурентов, но для этого ему необходимо будет выиграть Открытый чемпионат США (US Open) в Нью-Йорке.