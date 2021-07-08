Черчесов выступил с заявлением после отставки из сборной России

Станислав Черчесов, отправленный в отставку с поста главного тренера сборной России по футболу, обратился к болельщикам. Он поблагодарил всех, кто переживал за национальную команду. Кроме того, специалист назвал пять лет работы в сборной незабываемыми.

"Хочу поблагодарить также всех футболистов, с кем вместе работал. Разумеется, благодарен тренерскому, административному и медицинскому штабу и Российскому футбольному союзу", - сказал Черчесов, чьи слова приводит "Московский комсомолец".

Черчесов возглавлял сборную с 2016 года. Под его руководством команда впервые в истории вышла из группы в плей-офф чемпионата мира, дойдя на домашнем турнире в 2018 году до четвертьфинала. На чемпионате Европы-2020 сборная России заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф, что и послужило причиной отставки.