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08.07.2021 17:01
Рубрика: Спорт

Черчесов выступил с заявлением после отставки из сборной России

Текст: Артур Нанян

Станислав Черчесов, отправленный в отставку с поста главного тренера сборной России по футболу, обратился к болельщикам. Он поблагодарил всех, кто переживал за национальную команду. Кроме того, специалист назвал пять лет работы в сборной незабываемыми.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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"Хочу поблагодарить также всех футболистов, с кем вместе работал. Разумеется, благодарен тренерскому, административному и медицинскому штабу и Российскому футбольному союзу", - сказал Черчесов, чьи слова приводит "Московский комсомолец".

Черчесов возглавлял сборную с 2016 года. Под его руководством команда впервые в истории вышла из группы в плей-офф чемпионата мира, дойдя на домашнем турнире в 2018 году до четвертьфинала. На чемпионате Европы-2020 сборная России заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф, что и послужило причиной отставки.

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