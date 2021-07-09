Дзюба об отставке Черчесова: Жаль, что так сложилось на Евро

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба поблагодарил за совместную работу Станислава Черчесова, отправленного в отставку с поста главного тренера национальной команды, и отметил, что ответственность за провал на Евро-2020 должен нести не только рулевой, но и игроки.

"Жаль, что так сложилось на Евро. Мы прекрасно понимаем, что это наша общая вина и ответственность. Желаю вам всего наилучшего, успехов в дальнейшей карьере" - написал на своей странице в Instagram форвард, ставший капитаном сборной именно при Черчесове.

На чемпионате Европы-2020 сборная России заняла последнее место в своей группе и не вышла в плей-офф. Один из двух мячей, забитых командой на турнире, провел Дзюба с пенальти в ворота датчан.