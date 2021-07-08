УЕФА начал разбирательство из-за поведения английских болельщиков

В среду во время полуфинала Евро-2020 против Дании, который прошел в Лондоне на стадионе "Уэмбли", болельщики английской сборной допустили много нарушений.
Перед началом встречи они свистом встретили государственный гимн Дании.
А во время пробития пенальти в дополнительное время в лицо голкиперу датчан Касперу Шмейхелю светили лазерной указкой.
Также на трибунах активно использовалась пиротехника. По всей видимости, за это будет назначен серьезный денежный штраф.
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