УЕФА начал разбирательство из-за поведения английских болельщиков

В среду во время полуфинала Евро-2020 против Дании, который прошел в Лондоне на стадионе "Уэмбли", болельщики английской сборной допустили много нарушений.

Перед началом встречи они свистом встретили государственный гимн Дании.

А во время пробития пенальти в дополнительное время в лицо голкиперу датчан Касперу Шмейхелю светили лазерной указкой.

Также на трибунах активно использовалась пиротехника. По всей видимости, за это будет назначен серьезный денежный штраф.