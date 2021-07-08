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08.07.2021 02:34
Рубрика: Спорт

Главный тренер сборной Дании назвал спорным пенальти в ворота своей команды

Текст: Максим Домчев

Главный тренер сборной Дании по футболу Каспер Юльманн отметил, что в ворота его команды на Евро-2020 назначили второй спорный пенальти.

Фото: AP Photo / Carl Recine
Стерлинг объяснил падение в штрафной сборной Дании и назначение пенальти

В среду в полуфинале Евро-2020 сборная Дании в дополнительное время проиграла Англии - 1:2. Решающий мяч забил Харри Кейн, не реализовавший весьма спорный пенальти, но здорово сыгравший на добивании.

После матча наставник датчан Каспер Юльманн отметил, что на этом турнире в ворота его команды дважды били пенальти и в обоих случаях нарушения были спорными. В первый раз это произошло в матче против команды России, который датчане выиграли 4:1.

"Конечно, мы очень расстроены, ведь мы были так близки к финалу, но разные обстоятельства по ходу матча помешали нам сделать последний шаг. Сегодня снова был момент с пенальти в наши ворота. Считаю, что момент спорный", - сказал он.

В тоже время Юльманн отметил игру своей команды на турнире.

"Парни проделали удивительную работу. Они потрясающе сильны. Они потрясающе играют в футбол. Мы атаковали, забивали голы и показали свою истинную мощь. Игроки сделали все, что могли, как на поле, так и за его пределами", - приводит его слова сайт УЕФА.

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