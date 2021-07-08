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08.07.2021 01:09
Рубрика: Спорт

Кейн признан лучшим игроком матча Англия - Дания

Текст: Максим Домчев
Нападающий сборной Англии Харри Кейн. Фото: AP Photo / Frank Augstein Нападающий сборной Англии Харри Кейн. Фото: AP Photo / Frank Augstein
Нападающий сборной Англии Харри Кейн. Фото: AP Photo / Frank Augstein

Автор победного гола в ворота сборной Дании Харри Кейн признан лучшим игроком второго полуфинала Евро-2020.

Фото: Andy Rain / POOL / AFP
В финале Евро-2020 сыграют Англия и Италия

В среду сборная Англии впервые в своей истории вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу. Команда Гарета Саутгейта в напряженном поединке в дополнительное время переиграла сборную Дании - 2:1.

Основное время матча завершилось вничью - 1:1, причем авторами обоих голов стали датчане. На 30-й минуте Миккель Дамсгор красивым ударом со штрафного вывел свою команду вперед, а спустя девять минут Симон Кьер отправил мяч в собственные ворота, прерывая прострел на Рахима Стерлинга.

В дополнительное время англичане заработали весьма сомнительный пенальти. К точке подошел Харри Кейн, но его удар отразил голкипер датчан Каспер Шмейхель. Но форвард "Тоттенхэма" оказался первым на добивании и принес своей команде победу. По итогам встречи именно Кейн и был признан лучшим игроком встречи.

11 июля в финале Евро-2020 сыграют сборные Англии и Италии. Встреча пройдет на стадионе "Уэмбли".

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