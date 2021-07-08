Кейн признан лучшим игроком матча Англия - Дания
Автор победного гола в ворота сборной Дании Харри Кейн признан лучшим игроком второго полуфинала Евро-2020.
В среду сборная Англии впервые в своей истории вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу. Команда Гарета Саутгейта в напряженном поединке в дополнительное время переиграла сборную Дании - 2:1.
Основное время матча завершилось вничью - 1:1, причем авторами обоих голов стали датчане. На 30-й минуте Миккель Дамсгор красивым ударом со штрафного вывел свою команду вперед, а спустя девять минут Симон Кьер отправил мяч в собственные ворота, прерывая прострел на Рахима Стерлинга.
В дополнительное время англичане заработали весьма сомнительный пенальти. К точке подошел Харри Кейн, но его удар отразил голкипер датчан Каспер Шмейхель. Но форвард "Тоттенхэма" оказался первым на добивании и принес своей команде победу. По итогам встречи именно Кейн и был признан лучшим игроком встречи.
11 июля в финале Евро-2020 сыграют сборные Англии и Италии. Встреча пройдет на стадионе "Уэмбли".
В финале Евро-2020 сыграют Англия и Италия 00:40
Сборная Англии стала вторым финалистом Евро-2020, переиграв в дополнительное время команду Дании - 2:1. Решающий гол на счету Харри Кейна, который добил мяч в ворота после отраженного пенальти
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