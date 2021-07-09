Матч за звание лучшей команды Старого Света пройдет 11 июля

Воскресный вечер на "Уэмбли"
Отметим, что в целом матчи финальной стадии ЧЕ с 11 июня принимали 11 городов по всей Европе, но оба полуфинала и финал решили провести в Лондоне.
Любопытно, что на новом "Уэмбли" матчи такого ранга еще не проводились, а вот на снесенной в 2002 году лондонской арене проходил финал Евро-2006, в котором "золотой" гол Оливера Бирхоффа в дополнительное время матча с Чехией сделал сборную Германии трехкратным чемпионом нашего континента.
Тот "олдскульный" "Уэмбли" помнил победу команды Англии на чемпионате мира 1966 года.
Хозяева турнира победили в финале ФРГ со счетом 4:2. Тогда тоже не обошлось без дополнительного времени.
На кого ставят в финале букмекеры?
Здесь мнения разошлись, хотя чуть больше контор принимают ставки на победу команды Англии - 1 к 85, мотивируя это домашним полем и поддержкой трибун. У итальянцев своих козырей тоже хватает - и ставки на них 1 к 95.
Как играли между собой Италия и Англия?
Соперники по финалу Евро-2020 встречались между собой 27 раз: 11 побед Италии, восемь побед Англии и восемь ничьих.
Интересно, что Италия никогда не уступала Англии в финальных стадиях крупных турниров.
Помимо побед на Евро "Скуадра адзурра" дважды со счетом 2:1 обыграла англичан на чемпионатах мира: в матче за третье место в 1990 году и на групповой стадии в 2014-м.
Кто чаще всех играл и побеждал в финалах Евро?
Германия/ФРГ и Испания являются самыми успешными командами в истории чемпионата Европы - у каждой из них по три трофея.
В общей сложности немцы шесть раз играли в финале турнира. Ни одна другая сборная не выходила в финал более четырех раз.
Выигрывали ли финал хозяева турнира?
Испания (1964), Италия (1968) и Франция (1984) выигрывали Евро в качестве принимающей страны. Еще дважды хозяева уступали в решающих матчах - Португалия (2004) и Франция (2016).
Кто добыл самую крупную победу в финале?
Испания разгромила Италию со счетом 4:0 в финале Евро-2012 в Киеве.
Какой финал Евро был самым результативным?
Дважды в финалах чемпионата Европы забивалось четыре гола. Как мы уже говорили, это была встреча 2012 года между испанцами и итальянцами. Кроме того, в 1976 году сборные ФРГ и Чехословакии сыграли 2:2 , но Чехословакия победила 5:3 в серии пенальти.
Кто играл больше, чем в одном финале Евро?
В общей сложности 38 футболистов играли в двух финалах. Криштиану Роналду установил рекорд, сыграв в своем втором финале через 12 лет после первого (2004 и 2016). Никто не забивал больше, чем в двух финалах.
Испанец Фернандо Торрес - единственный игрок, отличившийся в двух финалах (2008, 2012). Берти Фогтс - единственный, кто выиграл Евро как игрок и тренер (ФРГ - 1972, Германия - 1996). Правда, в финале ЧЕ-1972 он на поле не выходил.
Итальянцы Джорджио Кьеллини и Леонардо Бонуччи присоединятся к этому элитному клубу, если выйдут против Англии в воскресенье. В 2012 году в Киеве они уже играли в финале против Испании.
Где проходили финалы чемпионатов Европы?
Финалы предыдущих розыгрышей прошли на 13 стадионах в 12 государствах.
1960: "Парк-де-Пренс", Париж (Франция).
1964: "Сантьяго Бернабеу", Мадрид (Испания).
1968: "Олимпико", Рим (Италия).
1972: "Руа Бодуэн", Брюссель (Бельгия).
1976: "Црвена Звезда", Белград (Югославия).
1980: "Олимпико", Рим (Италия).
1984: "Парк-де-Пренс", Париж (Франция).
1988: "Олимпиаштадион", Мюнхен (ФРГ).
1992: "Уллеви", Гетеборг (Швеция).
1996: "Уэмбли", Лондон (Англия).
2000: "Фейеноорд", Роттердам (Нидерланды).
2004: "Эштадиу ду Бенфика", Лиссабон (Португалия).
2008: "Эрнст Хаппель", Вена (Австрия).
2012: "Олимпийский", Киев (Украина).
2016: "Стад-де-Франс", Сен-Дени (Франция).
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