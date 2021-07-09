Матч за звание лучшей команды Старого Света пройдет 11 июля

Итальянская сборная становилась лучшей на Евро в 1968 году и дважды была второй (в 2000 и 2012 годах). Фото: Reuters

Отметим, что в целом матчи финальной стадии ЧЕ с 11 июня принимали 11 городов по всей Европе, но оба полуфинала и финал решили провести в Лондоне.

Любопытно, что на новом "Уэмбли" матчи такого ранга еще не проводились, а вот на снесенной в 2002 году лондонской арене проходил финал Евро-2006, в котором "золотой" гол Оливера Бирхоффа в дополнительное время матча с Чехией сделал сборную Германии трехкратным чемпионом нашего континента.

Тот "олдскульный" "Уэмбли" помнил победу команды Англии на чемпионате мира 1966 года.

Хозяева турнира победили в финале ФРГ со счетом 4:2. Тогда тоже не обошлось без дополнительного времени.

На кого ставят в финале букмекеры?

Здесь мнения разошлись, хотя чуть больше контор принимают ставки на победу команды Англии - 1 к 85, мотивируя это домашним полем и поддержкой трибун. У итальянцев своих козырей тоже хватает - и ставки на них 1 к 95.

Как играли между собой Италия и Англия?

Соперники по финалу Евро-2020 встречались между собой 27 раз: 11 побед Италии, восемь побед Англии и восемь ничьих.

Интересно, что Италия никогда не уступала Англии в финальных стадиях крупных турниров.

Помимо побед на Евро "Скуадра адзурра" дважды со счетом 2:1 обыграла англичан на чемпионатах мира: в матче за третье место в 1990 году и на групповой стадии в 2014-м.

Кто чаще всех играл и побеждал в финалах Евро?

Германия/ФРГ и Испания являются самыми успешными командами в истории чемпионата Европы - у каждой из них по три трофея.

В общей сложности немцы шесть раз играли в финале турнира. Ни одна другая сборная не выходила в финал более четырех раз.

Выигрывали ли финал хозяева турнира?

Испания (1964), Италия (1968) и Франция (1984) выигрывали Евро в качестве принимающей страны. Еще дважды хозяева уступали в решающих матчах - Португалия (2004) и Франция (2016).

Кто добыл самую крупную победу в финале?

Испания разгромила Италию со счетом 4:0 в финале Евро-2012 в Киеве.

Какой финал Евро был самым результативным?

Дважды в финалах чемпионата Европы забивалось четыре гола. Как мы уже говорили, это была встреча 2012 года между испанцами и итальянцами. Кроме того, в 1976 году сборные ФРГ и Чехословакии сыграли 2:2 , но Чехословакия победила 5:3 в серии пенальти.

Кто играл больше, чем в одном финале Евро?

В общей сложности 38 футболистов играли в двух финалах. Криштиану Роналду установил рекорд, сыграв в своем втором финале через 12 лет после первого (2004 и 2016). Никто не забивал больше, чем в двух финалах.

Испанец Фернандо Торрес - единственный игрок, отличившийся в двух финалах (2008, 2012). Берти Фогтс - единственный, кто выиграл Евро как игрок и тренер (ФРГ - 1972, Германия - 1996). Правда, в финале ЧЕ-1972 он на поле не выходил.

Итальянцы Джорджио Кьеллини и Леонардо Бонуччи присоединятся к этому элитному клубу, если выйдут против Англии в воскресенье. В 2012 году в Киеве они уже играли в финале против Испании.

Где проходили финалы чемпионатов Европы?

Финалы предыдущих розыгрышей прошли на 13 стадионах в 12 государствах.

1960: "Парк-де-Пренс", Париж (Франция).

1964: "Сантьяго Бернабеу", Мадрид (Испания).

1968: "Олимпико", Рим (Италия).

1972: "Руа Бодуэн", Брюссель (Бельгия).

1976: "Црвена Звезда", Белград (Югославия).

1980: "Олимпико", Рим (Италия).

1984: "Парк-де-Пренс", Париж (Франция).

1988: "Олимпиаштадион", Мюнхен (ФРГ).

1992: "Уллеви", Гетеборг (Швеция).

1996: "Уэмбли", Лондон (Англия).

2000: "Фейеноорд", Роттердам (Нидерланды).

2004: "Эштадиу ду Бенфика", Лиссабон (Португалия).

2008: "Эрнст Хаппель", Вена (Австрия).

2012: "Олимпийский", Киев (Украина).

2016: "Стад-де-Франс", Сен-Дени (Франция).