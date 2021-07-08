Стерлинг объяснил падение в штрафной сборной Дании и назначение пенальти

Футболист сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал назначенный за падение в штрафной пенальти в ворота датчан, который многие уже признали ошибочным.

Работа бригады арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели на матче между сборными Англии и Дании в полуфинале Евро-2020 вызвала бурные обсуждения. Обосновано ли назначение пенальти и не было ли падение Рахима Стерлинга излишне театральным? Ответ на этот вопрос даст соответствующий комитет УЕФА. А пока Англия выиграла в дополнительное время со счетом 2:1 и вышла в финал, где встретится с Италией.

Сам же Стерлинг, комментируя этот эпизод, был немногословен. "Я ворвался в штрафную, а соперник выставил ногу и коснулся меня. Чистый пенальти", - приводит слова футболиста сборной Англии The Athletic.

Уверены, что Маккели ошибся, а бригада VAR не убедила его посмотреть момент "фола" еще раз экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий и бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер. Слуцкий в эфире "Первого канала" отметил, что игрок сборной Англии начал падать еще до контакта.

Столь же категоричен был и Венгер. "Это не пенальти! Не могу понять, как арбитры на VAR не попросили судью в поле пересмотреть этот эпизод", - заявил он в эфире beIN Sports.

К числу тех, кто уверен, что пенальти не было добавился и экс-футболист сборной Ирландии Рой Кин.