Саутгейт прокомментировал выход сборной Англии в финал Евро-2020
Сборная Англии впервые в истории сумела пробиться в финал чемпионата Европы по футболу, где 11 июля на домашнем стадионе "Уэмбли" встретится с командой Италии. После победы над датчанами в полуфинале со счетом 2:1, одержанной в дополнительное время, Гарет Саутгейт не скрывал эмоций.
"Я чувствовал, что у нас получится, но я знал, что это будет не так, как в предыдущих матчах. Датскую команду очень сильно недооценивают, а они доставили нам массу проблем. Я очень горжусь игроками. Для меня большая радость быть здесь сегодня. Болельщики создали невероятную атмосферу", - приводит его слова сайт УЕФА.
Комментируя нереализованный Харри Кейном пенальти Саутгейт отдал должное мастерству голкипера сборной Дании Каспера Шмейхеля. "Ему противостоял великий голкипер. К счастью, все сложилось удачно",- сказал он.
Саутгейт отметил, что его команде нужно восстановиться перед финалом, ведь у сборной Италии будет на один день больше отдыха. Он отдает должное сопернику, в составе которого много классных игроков.
"Мы очень рады тому, что вышли в финал, но впереди еще один серьезный барьер. Италия - очень хорошая команда, я знаю это последние пару лет. Они в потрясающей форме, и у них опытные защитники, которые уже все повидали. Будет очень интересная игра", - подытожил Гарет Саутгейт.
В финале Евро-2020 сыграют Англия и Италия 00:40
Сборная Англии стала вторым финалистом Евро-2020, переиграв в дополнительное время команду Дании - 2:1. Решающий гол на счету Харри Кейна, который добил мяч в ворота после отраженного пенальти
Легенда "Скуадры адзурры" Джанлуиджи Буффон оценил шансы сборной Италии 07.07.2021
"Команда очень азартная и способная стать лучшей в Европе," - так оценил сборную Италии легенда "Скуадры адзурры" Джанлуиджи Буффон в интервью "РГ". Отдельно он отметил вратаря Джиджи Доннарумму, его скорость, смелость, выносливость и абсолютное спокойствие
Италия обыграла по пенальти Испанию и вышла в финал Евро 07.07.2021
Сборная Италии стала первым участником финала Евро-2020, победив в полуфинале в серии пенальти. Испанцы больше владели мячом, создали уйму голевых моментов, но итальянцы дотерпели и довели дело до конца
Федерико Кьеза признан лучшим игроком матча Италия - Испания 07.07.2021
Полузащитник сборной Италии Федерико Кьеза признан УЕФА лучшим игроком полуфинального матча чемпионата Европы против Испании. "Не могу описать свои эмоции. Испания была великолепна, но мы вернемся на "Уэмбли" 11 июля", - отметил после встречи Кьеза