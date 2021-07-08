Саутгейт прокомментировал выход сборной Англии в финал Евро-2020

Сборная Англии впервые в истории сумела пробиться в финал чемпионата Европы по футболу, где 11 июля на домашнем стадионе "Уэмбли" встретится с командой Италии. После победы над датчанами в полуфинале со счетом 2:1, одержанной в дополнительное время, Гарет Саутгейт не скрывал эмоций.

"Я чувствовал, что у нас получится, но я знал, что это будет не так, как в предыдущих матчах. Датскую команду очень сильно недооценивают, а они доставили нам массу проблем. Я очень горжусь игроками. Для меня большая радость быть здесь сегодня. Болельщики создали невероятную атмосферу", - приводит его слова сайт УЕФА.

Комментируя нереализованный Харри Кейном пенальти Саутгейт отдал должное мастерству голкипера сборной Дании Каспера Шмейхеля. "Ему противостоял великий голкипер. К счастью, все сложилось удачно",- сказал он.

Саутгейт отметил, что его команде нужно восстановиться перед финалом, ведь у сборной Италии будет на один день больше отдыха. Он отдает должное сопернику, в составе которого много классных игроков.

"Мы очень рады тому, что вышли в финал, но впереди еще один серьезный барьер. Италия - очень хорошая команда, я знаю это последние пару лет. Они в потрясающей форме, и у них опытные защитники, которые уже все повидали. Будет очень интересная игра", - подытожил Гарет Саутгейт.