Станислав Черчесов отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России

"Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года", - приводятся слова президента РФС Александра Дюкова на официальном сайте организации.
Черчесов принял сборную в 2016 году после ее провального выступления на чемпионате Европы. Под его руководством россияне удачно выступили на домашнем ЧМ-2018, впервые в новейшей истории добравшись до четвертьфинала турнира, а затем отобрались на Евро-2020.
На этом достижения сборной при Черчесове закончились. Наша команда дважды неудачно выступила в новом турнире Лиге наций, причем в концовке розыгрыша-2020 потерпела очень болезненное поражение от Сербии - 0:5.
Но последней каплей для руководителей отечественного футбола стало выступление команды на чемпионате Европы. Наши потерпели два разгромных поражения - от Бельгии (0:3) и Дании (1:4), обыграв лишь дебютанта турнира Финляндию (1:0). В итоге россияне потеряли шансы выйти в плей-офф даже с третьего места, став последними в своем квартете.
На заседании технического комитета РФС выступление сборной было признано неудовлетворительным, однако Черчесова там поддержали. Сам специалист отказался покидать свой пост добровольно, подчеркнув, что он занимает "государственную должность" и не может покинуть свое "войско на поле боя" без разговора с руководителем. Видимо, такая беседа состоялась.
Отметим, что уже 1 сентября сборной России предстоит провести домашний матч против Хорватии в рамках квалификационного турнира ЧМ-2022. Первые три игры наши провели уже при Черчесове: одолели Мальту (3:2) и Словению (2:1), но уступили Словакии (1:2). К оставшимся встречам команду будет готовить уже другой специалист. В качестве претендентов на вакантную должность назывались экс-наставник сборной Германии Йоахим Лев, бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш и рулевой немецкой "молодежки" Штефан Кунц. Будет ли следующий главный тренер нашей сборной из этого списка или появится другая фигура, нам скоро предстоит узнать: времени на выбор и переговоры осталось не так уж и много.