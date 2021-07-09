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08.07.2021 20:12
Рубрика: Спорт

За Евро не простили

Станислав Черчесов отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(8503)
Станислав Черчесов освободил пост главного тренера сборной России. Об этом 8 июля сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Пять лет работы Черчесова на посту наставника сборной запомнятся успехом на ЧМ-2018 и провалом на Евро-2020. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС Пять лет работы Черчесова на посту наставника сборной запомнятся успехом на ЧМ-2018 и провалом на Евро-2020. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Пять лет работы Черчесова на посту наставника сборной запомнятся успехом на ЧМ-2018 и провалом на Евро-2020. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

"Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года", - приводятся слова президента РФС Александра Дюкова на официальном сайте организации.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Немецкий специалист остается приоритетной кандидатурой для РФС на смену Черчесову

Черчесов принял сборную в 2016 году после ее провального выступления на чемпионате Европы. Под его руководством россияне удачно выступили на домашнем ЧМ-2018, впервые в новейшей истории добравшись до четвертьфинала турнира, а затем отобрались на Евро-2020.

На этом достижения сборной при Черчесове закончились. Наша команда дважды неудачно выступила в новом турнире Лиге наций, причем в концовке розыгрыша-2020 потерпела очень болезненное поражение от Сербии - 0:5.

Но последней каплей для руководителей отечественного футбола стало выступление команды на чемпионате Европы. Наши потерпели два разгромных поражения - от Бельгии (0:3) и Дании (1:4), обыграв лишь дебютанта турнира Финляндию (1:0). В итоге россияне потеряли шансы выйти в плей-офф даже с третьего места, став последними в своем квартете.

Несмотря на фиаско на Евро, Черчесов отказался покидать пост по своей инициативе

На заседании технического комитета РФС выступление сборной было признано неудовлетворительным, однако Черчесова там поддержали. Сам специалист отказался покидать свой пост добровольно, подчеркнув, что он занимает "государственную должность" и не может покинуть свое "войско на поле боя" без разговора с руководителем. Видимо, такая беседа состоялась.

Отметим, что уже 1 сентября сборной России предстоит провести домашний матч против Хорватии в рамках квалификационного турнира ЧМ-2022. Первые три игры наши провели уже при Черчесове: одолели Мальту (3:2) и Словению (2:1), но уступили Словакии (1:2). К оставшимся встречам команду будет готовить уже другой специалист. В качестве претендентов на вакантную должность назывались экс-наставник сборной Германии Йоахим Лев, бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш и рулевой немецкой "молодежки" Штефан Кунц. Будет ли следующий главный тренер нашей сборной из этого списка или появится другая фигура, нам скоро предстоит узнать: времени на выбор и переговоры осталось не так уж и много.

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