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18.07.2021 20:04
Рубрика: Спорт

Черчесов вылетел в Москву на переговоры о новой работе

Текст: Артур Нанян

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прервал отпуск в Осетии и вылетел в Москву.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Опрос: Половина россиян поддерживает отставку Черчесова в сборной России

Как сообщает Championat.com, Черчесов планирует провести переговоры с потенциальным работодателем. Впрочем, конкретно неизвестно, какой клуб заинтересован в приглашении специалиста.

Пост главного тренера национальной команды Станислав Саламович оставил 9 июля, когда он и РФС решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Черчесов отказался от компенсации, в то время как его тренерскому штабу была выплачена зарплата до конца года.

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