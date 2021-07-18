Черчесов вылетел в Москву на переговоры о новой работе

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прервал отпуск в Осетии и вылетел в Москву.

Как сообщает Championat.com, Черчесов планирует провести переговоры с потенциальным работодателем. Впрочем, конкретно неизвестно, какой клуб заинтересован в приглашении специалиста.

Пост главного тренера национальной команды Станислав Саламович оставил 9 июля, когда он и РФС решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Черчесов отказался от компенсации, в то время как его тренерскому штабу была выплачена зарплата до конца года.