Как планирует освещать Олимпийские игры канал "Матч ТВ"

Сегодня между тремя основными вещателями Летних Олимпийских игр в Токио в России прошла жеребьевка телевизионных пакетов. Про то, как будет освещать Олимпиаду Первый канал, "РГ" уже написала. Теперь своими планами поделился "Матч".

С 23 июля по 8 августа зрителей каналов субхолдинга "Матч" также ждут прямые трансляции из столицы Японии - ежедневно на каналах "Матч" будут транслироваться не менее девяти часов спортивных соревнований Олимпиады. В частности, уже на следующий день после открытия Игр зрители "Матча" смогут посмотреть противостояние России и Аргентины в мужском волейбольном турнире, а на следующий день уже поболеть за наших волейболисток в матче с Италией. Также в эфире "Матча" можно будет увидеть волейбольное суперпротивостояние наших парней и сборной Бразилии.

Финалы в плавании, легкоатлетические финалы в беге среди мужчин на 100 и 200 метров и финалы в эстафетах 4 по 100 метров, динамичный баскетбол 3х3 с участием нашей команды, главные матчи теннисного турнира среди мужчин, водное поло, финалы боксерских поединков и соревнований по вольной борьбе, а также полуфинал Олимпийского турнира по футболу, финал женского волейбольного турнира, где мы очень ждем нашу сборную, и художественная гимнастика - все это покажут каналы субхолдинга "Матч" в прямом эфире, корреспонденты которого уже находятся в Токио - в гуще спортивных событий.