Матыцин прокомментировал решение CAS, оправдавшего пловцов из РФ

Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил профессиональную работу Всероссийской федерации плавания и адвокатов, добившихся оправдания двух российских пловцов.

По словам Матыцина, положительное решение Спортивного арбитражного суда полностью отражает реальное положение в деле Вероники Андрусенко и Александра Кудашева, с которых были сняты подозрения в нарушении антидопинговых правил, а главное - они смогу выступить в Токио.

"Оперативно и профессионально действовали Всероссийская федерация плавания и адвокаты спортсменов. В подобных ситуациях важно системное взаимодействие с международными федерациями и грамотное, активное юридическое сопровождение. Главное, что обеспечено участие наших спортсменов на Олимпиаде в Токио. Желаю им здоровья, удачи и побед", - приводит слова министра РИА Новости.

Об отстранении двух пловцов из РФ стало известно в среду. Инициатором выступило Всемирное антидопинговое агентство. На это решение была подана апелляция, которая в воскресенье завершилась полным оправданием Андрусенко и Кудашева. Международная федерация плавания также выплатит компенсацию за расходы по этому делу.