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18.07.2021 23:14
Рубрика: Спорт

FINA заплатит компенсацию российским пловцам, оправданным CAS

Текст: Максим Домчев

Международная федерация плавания компенсирует российским пловцам Веронике Андрусенко и Александру Кудашеву все расходы за разбирательство в Спортивном арбитражном суде.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В воскресенье стало известно, что решением Спортивного арбитражного суда ранее отстраненные от выступления на Олимпиаде Андрусенко и Кудашев выступят на Играх.

В Международной федерации плавания уже заявили, что компенсируют спортсменам все расходы, связанные с этим процессом.

Как говорится в тексте решения CAS, FINA выплатит Андрусенко и Кудашеву по полторы тысячи швейцарских франков.

Об отстранении пловцов стало известно в среду. Поводом для этого послужило обращение Всемирного антидопингового агентства, которое предоставило данные московской антидопинговой лаборатории. Позже это решение было оспорено.

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