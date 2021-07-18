FINA заплатит компенсацию российским пловцам, оправданным CAS

Международная федерация плавания компенсирует российским пловцам Веронике Андрусенко и Александру Кудашеву все расходы за разбирательство в Спортивном арбитражном суде.

В воскресенье стало известно, что решением Спортивного арбитражного суда ранее отстраненные от выступления на Олимпиаде Андрусенко и Кудашев выступят на Играх.

В Международной федерации плавания уже заявили, что компенсируют спортсменам все расходы, связанные с этим процессом.

Как говорится в тексте решения CAS, FINA выплатит Андрусенко и Кудашеву по полторы тысячи швейцарских франков.

Об отстранении пловцов стало известно в среду. Поводом для этого послужило обращение Всемирного антидопингового агентства, которое предоставило данные московской антидопинговой лаборатории. Позже это решение было оспорено.