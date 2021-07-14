Посол олимпийской сборной РФ Медведева поддержит команду дистанционно

Посол олимпийской сборной России, двукратная чемпионка мира и призер ОИ по фигурному катанию Евгения Медведева не сможет поддержать команду на Играх в Токио вживую, но сделает это дистанционно.

Такое решение было принято из-за сложной эпидемиологической ситуации в Токио, где заметно выросло число заболевших коронавирусом. На Играх введено большое количество ограничений и личное общение с членами команды для Медведевой стало бы невозможным. В итоге принято решение о том, что фигуристка поддержит команду дистанционно.

"Это решение далось нелегко. До последнего искренне надеялась, что ситуация все-таки позволит находиться рядом с нашей командой в Токио. Все знают, как сильно я хотела поддержать ребят и как трепетно отношусь к Японии, но введенные ограничения делают поездку бессмысленной. Моя роль на Играх заключается в личной поддержке спортсменов, участии в торжественных церемониях в олимпийской деревне, общении с коллегами-олимпийцами. Но сейчас забота о здоровье каждого из нас и минимизация контактов спортсменов на Играх с кем бы то ни было требуют максимальной ответственности", - цитирует Медведеву РИА Новости.

Она добавила, что всем сердцем будет переживать за спортсменов из России и желает им успешного выступления в Токио.