В Минспорте сказали, когда у сборной России по футболу появится тренер

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин рассказал о том, когда будет назначен новый главный тренер сборной России по футболу. По его словам, с кандидатурой нового наставника команды определятся в ближайшее время.

"До проведения отборочных матчей чемпионата мира", - приводит слова министра РИА Новости.

Матыцин добавил, что новым главным тренером должен стать специалист с опытом работы на уровне сборных, который умеет создавать мощный тренерский штаб с учетом традиций нашей страны и мировых тенденций развития футбола.

После окончания Евро-2020 сборную России покинул Станислав Черчесов, чей контракт был рассчитан до ЧМ-2022. В сентябре сборная России проводит очередные отборочные матчи турнира.