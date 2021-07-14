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14.07.2021 09:52
Рубрика: Спорт

В Минспорте сказали, когда у сборной России по футболу появится тренер

Текст: Максим Домчев

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин рассказал о том, когда будет назначен новый главный тренер сборной России по футболу. По его словам, с кандидатурой нового наставника команды определятся в ближайшее время.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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"До проведения отборочных матчей чемпионата мира", - приводит слова министра РИА Новости.

Матыцин добавил, что новым главным тренером должен стать специалист с опытом работы на уровне сборных, который умеет создавать мощный тренерский штаб с учетом традиций нашей страны и мировых тенденций развития футбола.

После окончания Евро-2020 сборную России покинул Станислав Черчесов, чей контракт был рассчитан до ЧМ-2022. В сентябре сборная России проводит очередные отборочные матчи турнира.

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