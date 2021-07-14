Олимпийский комитет России показал талисманы сборной

Мишка-неваляшка и Шапко-кот станут талисманами олимпийской сборной России на играх в Токио. Их анимированные изображения показал Олимпийский комитет РФ.

"Мишка - настоящий весельчак и компанейский парень, который не упустит возможности пошутить. А кот достаточно серьезный, основательный. Иногда может, конечно, и подколоть, но всегда по-доброму. Шапки все-таки больше греют уши, чем заставляют их краснеть", - говорится в сообщении комитета в Instagram.

Отмечается, что талисманы будут "помогать" вести аккаунты комитета в соцсетях во время игр.