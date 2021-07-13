Российские ватерполистки едут в Токио за медалями

Российские ватерполистки, которые на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро выиграли бронзу, на Игры в Токио тоже едут не для галочки. Как сказал первый вице-президент Федерации водного поло России (ФВПР) Евгений Шаронов, задача попасть на пьедестал стоит всегда. Тем более что наши спортсменки входят в элиту мирового водного поло.

- Мы всегда ставим задачу завоевать медали. Будем считать успехом, если команда вернется с медалями с Олимпийских игр, - сказал Шаронов на пресс-конференции в рамках проекта "Медиацентр команды ОКР".

В таком случае успешное выступление в Рио - это давление или дополнительная мотивация? Главный тренер сборной Александр Гайдуков заявил, что нужно смотреть вперед.

- Это было так давно. Команда уже забыла об этом. Надо жить сегодняшним днем. Девчонки будут биться за медали предстоящих Игр в Токио, чтобы доказать, что все медали с крупных турниров неслучайны.

По итогам жеребьевки олимпийского турнира сборная России попала в группу B и сыграет с командами США, Венгрии, Китая и Японии. В группе А сойдутся команды Испании, Австралии, Нидерландов, Канады и ЮАР. Но самое интересное начнется с четвертьфиналов. Гайдуков сразу назвал двух аутсайдеров - ЮАР и Японию. Что касается фаворита, то это сборная США.

- ЮАР и прогрессирующая, молодая команда Японии вряд ли попадут в плей-офф. Но в целом в любом четвертьфинале, на какую бы ты команду ни вышел, тебя будет ждать серьезный соперник, при этом любой из них нам по силам, - отметил Гайдуков. - Однако конкуренцию США составить будет тяжело. Они фавориты. Уровень остальных претендентов на награды пандемия подравняла. Пять-шесть равных по силам команд будут бороться за второе-четвертое места. Не видя соперника, не зная, на что он способен, ориентируясь только по видеоматериалам в Сети, предсказать результаты совершенно невозможно.

Да, перекроенный соревновательный календарь и различные ограничения на путешествия сильно отразились если не на функциональной подготовке, то на психологии и игровой практике многих сборных. Хотя во время пандемии у европейских команд было больше возможностей встречаться, спарринговать. У сборной России было всего шесть матчей. Поэтому очень важное значение имел сбор с американками, прошедший в начале июля. Все три товарищеских матча наши девушки проиграли (8:21, 4:14 и 5:16). Но Гайдуков просит не обращать внимания на счет. Сбор проводили под нагрузкой, россиянки смогли проверить силы в игре с сильнейшей сборной, создавали много своих голевых моментов. Какие-то недостатки тоже проявились, но до Игр есть время провести работу над ошибками.

На последнем крупном турнире перед Олимпиадой - суперфинале Мировой лиги - россиянки взяли бронзу, еще раз подтвердив свое место в элите

Последний этап подготовки пройдет во Владивостоке, куда ватерполистки прибудут 16 июля. Четыре дня активных тренировок - и 20 июля сборная прямым рейсом отправится в Токио.

Состав женской сборной России по водному поло

По итогам суперфинала Мировой лиги, где россиянки победили канадок в матче за "бронзу", и сбора с американками в состав команды вошли сразу восемь медалисток Рио: Надежда Глызина, Евгения Иванова, Эльвина Каримова, Анна Карнаух, Екатерина Прокофьева, Анастасия Симанович, Евгения Соболева и Анна Тимофеева. В 13 лучших из расширенного списка в 25 человек также попали Мария Берснева, Вероника Вахитова, Евгения Головина, Алена Сержантова и запасная - Анастасия Федотова.

Как пояснили главный тренер Александр Гайдуков и старший тренер Андрей Белофастов, формула 12+1 будет работать следующим образом: конкретного запасного не будет, по новым правилам на каждый матч можно выбирать 12 любых игроков.

- Травм нет, все чувствуют себя хорошо, - отметил Гайдуков. - Правда, одной спортсменки основного состава мы недосчитались. Во время пандемии она стала мамой. Конечно, мы ее поздравили, но для команды это потеря. Нам также хотелось бы усилить игру по двум-трем позициям. Но нынешний состав - оптимальный на данный момент. Лучшее, что есть в России.