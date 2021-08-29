Сутормин заменит Петрова в сборной России по футболу

В составе сборной России по футболу, готовящейся к ближайшим отборочным матчам чемпионата мира-2022, произошло еще одно изменение: вместо получившего травму Алексея Петрова вызов в команду получил полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин.
Алексей Сутормин. Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
По словам старшего врача национальной команды Владимира Хайтина, Петров заработал повреждение во время вчерашней тренировки.
"Совместно с медицинским штабом "Краснодара" принято решение о продолжении лечения игрока в клубе", - цитирует Хайтина официальный сайт РФС.
Ранее сборную из-за травмы покинул еще один защитник - Станислав Магкеев ("Локомотив"). Его место займет Дмитрий Чистяков из "Зенита".