Сутормин заменит Петрова в сборной России по футболу

В составе сборной России по футболу, готовящейся к ближайшим отборочным матчам чемпионата мира-2022, произошло еще одно изменение: вместо получившего травму Алексея Петрова вызов в команду получил полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин.

Алексей Сутормин. Фото: Александр Вильф/ РИА Новости