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29.08.2021 11:28
Рубрика: Спорт

Сутормин заменит Петрова в сборной России по футболу

Текст: Артур Нанян
В составе сборной России по футболу, готовящейся к ближайшим отборочным матчам чемпионата мира-2022, произошло еще одно изменение: вместо получившего травму Алексея Петрова вызов в команду получил полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин.
Алексей Сутормин. Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Алексей Сутормин. Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Алексей Сутормин. Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

По словам старшего врача национальной команды Владимира Хайтина, Петров заработал повреждение во время вчерашней тренировки.

"Совместно с медицинским штабом "Краснодара" принято решение о продолжении лечения игрока в клубе", - цитирует Хайтина официальный сайт РФС.

Ранее сборную из-за травмы покинул еще один защитник - Станислав Магкеев ("Локомотив"). Его место займет Дмитрий Чистяков из "Зенита".

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