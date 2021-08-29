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29.08.2021 10:40
Рубрика: Спорт

"Спартак" объявил о подписании контракта с бельгийцем Кауфризом

Текст: Артур Нанян

Защитник бельгийского "Сент-Трюйдена" Максимилиано Кауфриз стал игроком "Спартака". Срок действия соглашения с игроком не сообщается, но известно, что он будет выступать за новую команду под третьим номером.

После перехода Кауфриза спартаковцы должны расстаться с кем-то из легионеров, поскольку в стане "красно-белых" не осталось свободных мест для иностранцев. Ранее были слухи о возможном уходе Эсекьеля Понсе, который может перейти в испанскую "Сельту" на правах аренды.

Возвращаясь к Кауфризу, добавим, что на старте нынешнего сезона он сыграл в пяти матчах за "Сент-Трюйден". Ориентировочная трансферная стоимость бельгийца составляет 850 тысяч евро.

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