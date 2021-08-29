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29.08.2021 10:30
Рубрика: Спорт

Два случая заражения коронавирусом зафиксировано в Паралимпийской деревне

Текст: Артур Нанян
Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko

Тесты на COVID-19 двух атлетов, находящихся на территории Паралимпийской деревни в Токио, дали положительные результаты. Об этом сообщается в отчете, опубликованном на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Всего за последние сутки было выявлено 11 случаев заражения инфекцией. Среди них также семь подрядчиков, один журналист и один человек, связанный с проведением соревнований.

Как отметили в Паралимпийском комитете России (ПКР), положительных тестов на COVID-19 в нашей команде нет. Об этом ТАСС заявил исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков.

Добавим, что Паралимпиада завершится 5 сентября.

Сборная России завоевала 14 медалей в четвертый день Паралимпийских игр
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