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28.08.2021 17:46
Рубрика: Спорт

Сборная России завоевала 14 медалей в четвертый день Паралимпийских игр

Текст: Максим Домчев
В четвертый день проходящих в Токио Паралимпийских игр российские спортсмены завоевали четыре золотые и десять бронзовых медалей.
Российский спортсмен, член сборной России (команда ПКР) Александр Яремчук, завоевавший золотую медаль в беге на 1500 метров среди мужчин в классе T46. Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Российский спортсмен, член сборной России (команда ПКР) Александр Яремчук, завоевавший золотую медаль в беге на 1500 метров среди мужчин в классе T46. Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Российский спортсмен, член сборной России (команда ПКР) Александр Яремчук, завоевавший золотую медаль в беге на 1500 метров среди мужчин в классе T46. Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Продолжают успешное выступление российские пловцы. В субботу они дважды становились обладателями золотых медалей и в обоих случаях устанавливали мировые рекорды. Роман Жданов первенствовал на дистанции 150 м комплексным плаванием, а Андрей Граничка стал лучшим на стометровке брассом.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Пловец Граничка выиграл золото Паралимпийских игр с рекордом мира

Елена Прокофьева победила в турнире по настольному теннису, а легкоатлет Александр Яремчук стал лучшим в беге 1 500 м.

Бронзовые медали завоевали в соревнованиях по настольному теннису Юрий Ноздрунов, Раиса Чебаника и Надежда Пушпашева, легкоатлеты Александр Костин и Анастасия Соловьева, фехтовальщики Людмила Васильева и Никита Нагаев, пловчихи Наталия Буткова и Мария Павлова, а также лучники Елена Крутова и Алексей Леонов в миксте.

Сборная России сохранила третью строчку в общем зачете. По итогам четырех дней наши спортсмены завоевали 40 медалей - 13 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых. Лидирует китайская сборная - 30-21-26, вторую строчку занимает Великобритания - 16-12-15.

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