Пловец Жданов стал чемпионом Паралимпиады с мировым рекордом

Россиянин Роман Жданов стал чемпионом Паралимпийских игр в плавании, установив мировой рекорд.

Жданов стал сильнейшим в комплексном плавании на 150 м. Его результат 2 минуты 21,17 секунды. Он побил собственный мировой рекорд, установленный 18 мая 2021 года.

Серебро завоевал израильтянин Ами Омер Дадаон, бронзовым призером стал японец Такаюки Сузуки.

Для Жданова это уже третья медаль в Токио. Ранее россиянин уже выиграл золото и бронзу.

Для сборной России это уже 12-е золото в Токио.