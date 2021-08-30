Наша сборная по футболу лишилась сразу двух игроков перед Хорватией

Новости

Жителей Подмосковья предупредили о грозе с сильным ветром 22:15
Более 37 процентов жителей Латвии считают русский язык родным 22:05
Финансист дал совет, как защитить активы от инфляции 21:50
Спецназ обыскал камеры криминальных авторитетов в столичных СИЗО 21:34
Источник: "Реал" отказался от приобретения Мбаппе 21:02
Лидер уральской группы "Урфин Джюс" попал в больницу с COVID-19 20:40
"Милан" намерен приобрести Алексея Миранчука 20:36
Цена на газ в Европе превысила 600 долларов за тысячу кубометров 20:34
Банк России: Во втором квартале зафиксирован рост кредитов населению и компаниям 20:28
Все массовые мероприятия на Ставрополье отменили до 1 октября 20:18
Объявлен актерский состав "Неудержимых 4" 20:17
От коронавируса умер актер Олег Гусейнов 20:04
Названы даты поединков Махачева и Волкова в UFC 19:55
Звезда "Ворониных" Артур Диланян умер на сцене на глазах у зрителей 19:50
Мигрантам станет проще получить работу в России 19:43
ЕС рекомендовал восстановить ограничения для путешественников из США 19:39
Военные продолжили очищать остров Врангеля от мусора 19:32
"Человек-паук: Нет пути домой" может стать самым длинным фильмом Marvel 19:23
Талибы подняли в воздух трофейный вертолет США 19:16
Косачев: Подготовка конференции по межкультурному диалогу проходит активно 18:54
Учебная IT-лаборатория создана в Белорусско-Российском университете 18:53
На Балканы прибыла первая тысяча афганских беженцев 18:35
Росгвардейцы спасли летом 29 детей 18:29
ЦСКА отдал Гайча в аренду испанской "Уэске" 17:59
Комиссия ГД выявила регулярные попытки опорочить выборы в РФ 17:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
Что посмотреть по телевизору на неделе с 30 августа по 5 сентября
Что посмотреть по телевизору на неделе с 30 августа по 5 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
30.08.2021 22:15
Рубрика: Спорт

Наша сборная по футболу лишилась сразу двух игроков перед Хорватией

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 197(8548)
Сборная России по футболу продолжает подготовку к сентябрьским отборочным матчам чемпионата мира-2022, ближайший из которых состоится уже послезавтра в "Лужниках". В соперниках будут хорваты.

К игре с представителями Балкан наша команда подходит с определенными потерями в составе. Из-за травм выбыли сразу два защитника - Станислав Магкеев ("Локомотив") и Сергей Петров ("Краснодар"). Вместо них тренер россиян Валерий Карпин вызвал зенитовцев Дмитрия Чистякова и Алексея Сутормина.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Матч Россия - Хорватия в "Лужниках" смогут посетить более 20 тысяч человек

Не обошлось без кадровых изменений и в стане хорватской сборной. Главная из них - отсутствие лидера "шашечных" Луки Модрича. Полузащитника "Реала" беспокоит повреждение бедра. Модрич, как и форвард "Мальорки" Анте Будимир, остался дома и в Москву не отправится.

Напомним ситуацию в нашей группе: по шесть очков у Хорватии и России, далее идут словаки (пять очков), киприоты (четыре), Словения (три) и Мальта (ноль). В финальную стадию ЧМ выйдет победитель группы, а команда, ставшая второй, сыграет в стыках.

Спорт Футбол Чемпионат мира Спорт Футбол Игроки и тренеры