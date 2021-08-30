Наша сборная по футболу лишилась сразу двух игроков перед Хорватией

Сборная России по футболу продолжает подготовку к сентябрьским отборочным матчам чемпионата мира-2022, ближайший из которых состоится уже послезавтра в "Лужниках". В соперниках будут хорваты.

К игре с представителями Балкан наша команда подходит с определенными потерями в составе. Из-за травм выбыли сразу два защитника - Станислав Магкеев ("Локомотив") и Сергей Петров ("Краснодар"). Вместо них тренер россиян Валерий Карпин вызвал зенитовцев Дмитрия Чистякова и Алексея Сутормина.

Не обошлось без кадровых изменений и в стане хорватской сборной. Главная из них - отсутствие лидера "шашечных" Луки Модрича. Полузащитника "Реала" беспокоит повреждение бедра. Модрич, как и форвард "Мальорки" Анте Будимир, остался дома и в Москву не отправится.

Напомним ситуацию в нашей группе: по шесть очков у Хорватии и России, далее идут словаки (пять очков), киприоты (четыре), Словения (три) и Мальта (ноль). В финальную стадию ЧМ выйдет победитель группы, а команда, ставшая второй, сыграет в стыках.