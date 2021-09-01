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01.09.2021 11:08
Рубрика: Спорт

Сборная России проведет первый матч под руководством Валерия Карпина

Текст: Максим Домчев
В среду сборная России по футболу проведет первый матч под руководством нового главного тренера Валерия Карпина. В отборе чемпионата мира-2022 россияне принимают Хорватию - вице-чемпиона первенства мира 2018 года.
Фото: Михаил Синицын/ РГ Фото: Михаил Синицын/ РГ
Фото: Михаил Синицын/ РГ

Матч пройдет в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 21:45. Прямая трансляция поединка на Первом канале. За ходом матча можно следить и на сайте "РГ", где будет проводиться онлайн-трансляция.

Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Карпин готов пообщаться с болельщиками после матча против Хорватии

Валерия Карпина, сменившего у руля сборной Станислава Черчесова после провала на Евро-2020, ждет непростой матч. Хорватия, как и Россия, после трех туров набрала шесть очков, но опережает россиян по дополнительным показателям. А напрямую на ЧМ-2022 выйдет только победитель группы. Поэтому от результата этого матча на финише отборочного турнира может зависеть судьба путевки в Катар.

На сбор перед тремя матчами отбора ЧМ-2022 главный тренер российской команды вызвал большую группу новых игроков. При этом Артем Дзюба и Александр Соболев вызов от наставника не получили. Из числа игроков, находящихся в расположении сборной, с хорватами не сыграет Рифат Жемалетдинов, пропускающий встречу из-за дисквалификации. Главная потеря соперника - отсутствие Луки Модрича, который не успел восстановиться после травмы.

Матч в "Лужниках" смогут посетить 23 тысячи болельщиков, хотя изначально число зрителей было ограничено тремя тысячами. Но РФС и Роспотребнадзор сумели договориться, и эта цифра заметно выросла.

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