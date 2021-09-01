Сборная России проведет первый матч под руководством Валерия Карпина

Матч пройдет в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 21:45. Прямая трансляция поединка на Первом канале. За ходом матча можно следить и на сайте "РГ", где будет проводиться онлайн-трансляция.
Валерия Карпина, сменившего у руля сборной Станислава Черчесова после провала на Евро-2020, ждет непростой матч. Хорватия, как и Россия, после трех туров набрала шесть очков, но опережает россиян по дополнительным показателям. А напрямую на ЧМ-2022 выйдет только победитель группы. Поэтому от результата этого матча на финише отборочного турнира может зависеть судьба путевки в Катар.
На сбор перед тремя матчами отбора ЧМ-2022 главный тренер российской команды вызвал большую группу новых игроков. При этом Артем Дзюба и Александр Соболев вызов от наставника не получили. Из числа игроков, находящихся в расположении сборной, с хорватами не сыграет Рифат Жемалетдинов, пропускающий встречу из-за дисквалификации. Главная потеря соперника - отсутствие Луки Модрича, который не успел восстановиться после травмы.
Матч в "Лужниках" смогут посетить 23 тысячи болельщиков, хотя изначально число зрителей было ограничено тремя тысячами. Но РФС и Роспотребнадзор сумели договориться, и эта цифра заметно выросла.
1 сентября. «Лужники». Россия – Хорватия.#Погнали! pic.twitter.com/ajoghX0JtB— Сборная России (@TeamRussia) September 1, 2021