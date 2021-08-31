Карпин готов пообщаться с болельщиками после матча против Хорватии

В среду сборная России проводит четвертый матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. В "Лужниках" команда Валерия Карпина примет сборную Хорватии.

На предматчевой пресс-конференции наставник россиян рассказал о том, что готов выйти и пообщаться с болельщиками, а также рассказал за счет чего нужно переламывать негативный фон сборной.

Отвечая на вопрос одного из журналистов, готов ли Карпин после матча против Хорватии выйти и пообщаться с болельщиками, главный тренер сборной России заявил, что готов к этому.

"Готов пообщаться с болельщиками, как 10 лет назад после матча с "Порту", но в положительном ключе. Стартовый состав в голове уже есть. Глобальный разговор у нас был со всей командой, чтобы все понимали, во что мы хотим играть, готовы ли игроки к этому. Задача тренера определить, а игрока выполнять", - приводит слова Карпина Sport24.

Что касается негативного отношения к сборной, то главный тренер уверен, что переломить это можно лишь игрой на поле.

"Призывами в Instagram и других социальных сетях ничего мы не переломим. Кто бы что ни выставлял, кто бы что ни говорил, все это бесполезно. Переламывать нужно на поле игрой. Да, результат важен, но не менее важна, считаю, и сама игра", - сказал он.