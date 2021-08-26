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26.08.2021 14:27
Рубрика: Спорт

Пловец Калина стал четырехкратным чемпионом Паралимпийских игр

Текст: Максим Домчев
Россиянин Андрей Калина завоевал золотую медаль в плавании на проходящих в Токио Паралимпийских играх.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: REUTERS/Thomas Peter
Уралец Михаил Асташов побил мировой рекорд на Паралимпиаде в Токио

В финальном заплыве на 100 метров брассом в категории SB8 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата россиянин показал результат 1 минута 7,24 секунды.

Серебро досталось испанцу Оскару Сальгеро Галистео, бронзовым призером стал Ян Гуанлун из Китая.

Для Калины это уже четвертое золото Паралимпийских игр. Ранее он побеждал на Играх 2004-го, 2008-го и 2012-го годов. Девять раз он становился чемпионом мира.

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