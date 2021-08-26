Пловец Калина стал четырехкратным чемпионом Паралимпийских игр

Россиянин Андрей Калина завоевал золотую медаль в плавании на проходящих в Токио Паралимпийских играх.

В финальном заплыве на 100 метров брассом в категории SB8 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата россиянин показал результат 1 минута 7,24 секунды.

Серебро досталось испанцу Оскару Сальгеро Галистео, бронзовым призером стал Ян Гуанлун из Китая.

Для Калины это уже четвертое золото Паралимпийских игр. Ранее он побеждал на Играх 2004-го, 2008-го и 2012-го годов. Девять раз он становился чемпионом мира.