Уралец Михаил Асташов побил мировой рекорд на Паралимпиаде в Токио

Велосипедист Михаил Асташов принес четвертую золотую медаль в копилку сборной России на Паралимпийских играх "Токио-2020". Спортсмен победил в индивидуальной гонке преследования в классе С1 на дистанции 3000 метров и установил мировой рекорд (3.35,954).

Асташов на круг обошел канадца Тристана Чернова и оставил позади китайца Жангу Ли. Таким образом, свердловчанин вышел в финал соревнований, где вновь встретится с Тристаном Черновым.

- Михаил и его грамотный тренер Владимир Вениаминович Алыпов - молодцы, они очень хорошо подготовились. И мы связывали с ними надежды, потому что видели все этапы подготовки. И во время финала мы очень переживали. Потому что у нас никогда не было золотой медали и медали на треке. И это историческое золото Михаила, причем вдвойне, - рассказал РИА Новости президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Это первые Паралимпийские игры в жизни Михаила Асташова. Велосипедист является многократным обладателем Кубка России на дистанции 100 метров брассом среди людей с ограниченными возможностями здоровья и Кубка России по паратриатлону в классе РТ-2. В 2018 году спортсмен победил на международных соревнованиях по паратриатлону IRONSTAR. Кроме того Михаил Асташов - лауреат премии имени Николая Островского за особые достижения в спорте, многократный чемпион Республики Бурятия по настольному теннису и многократный чемпион России по бадминтону среди юниоров.

Биография

Михаил Асташов родился в Бурятии в 1988 году. Мать и отец не ожидали, что у малыша будут отклонения: он появился на свет без рук и ног. Родителей уговорили написать отказ, уверяя, что ребенок долго не проживет…

Первые четыре года он провел в доме малютки, потом Михаила перевели в специализированный детский дом в Кусе, в Челябинской области. По признаниям спортсмена, это предопределило его дальнейшую судьбу: именно в детдоме он стал посещать спортивные секции. Первым серьезным увлечением стал бадминтон. Затем в жизнь Михаила пришли настольный теннис, плавание, легкая атлетика, велосипед. Спустя время - триатлон.

В феврале 2020 года Михаил Асташов устроился курьером в доставку продуктов, чтобы заработать денег и поехать на Паралимпиаду в Токио. Это стало известно СМИ, после чего екатеринбургские меценаты выделили спортсмену средства на подготовку к соревнованиям.