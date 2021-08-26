Новости

В Подмосковье задержан директор пансионата после серии избиений пенсионеров 11:48
Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени мог участвовать в ее поисках 11:44
Авиакомпания Delta обязала непривитых сотрудников платить за допстраховку 11:41
Псевдоревизоры в Москве шантажировали работников торговых точек 11:33
В Москве загорелся склад с бензином и ацетоном 11:32
Петербурженка умерла во время пластической операции 11:28
Уралец Михаил Асташов побил мировой рекорд на Паралимпиаде в Токио 11:28
Звезду "Черной пантеры" госпитализировали со съемочной площадки 11:25
На Кубани поликлиники перешли на круглосуточный режим работы 11:20
В Москве полицейские передавали данные об умерших людях 11:17
В России упростили процедуру регистрации бизнеса 11:17
Ученые нашли способ снизить риск распространения коронавируса 11:14
В Киргизии пройдут учения сил ОДКБ 11:12
Шойгу: Дальность действия ракет на вертолетах увеличили почти вдвое 11:10
Курорты Кубани в 2021 году посетили более 11 миллионов туристов 11:10
Мурашко объяснил, зачем нужна обязательная маркировка медизделий 11:05
В Крыму военнослужащий осужден на 10 лет за убийство сослуживца 10:57
Радиолокационные станции "Воронеж" модернизируют до новейшей "Яхромы" 10:57
Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени работал на мебельном производстве 10:55
Вузы России объявили дополнительный набор первокурсников 10:55
В Перми осуждены коллекторы, издевавшиеся над дочкой должника 10:53
Власти Литвы запретили митинги у парламента 10:49
Новые ударные беспилотники "Иноходец-РУ" поступят в войска в 2023 году 10:47
Танку Т-80 повысят огневую мощь 10:45
В Финляндии зафиксированы десятки тысяч случаев "затяжного коронавируса" 10:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
26.08.2021 11:28
Рубрика: Спорт

Уралец Михаил Асташов побил мировой рекорд на Паралимпиаде в Токио

Текст: Анастасия Муравьева

Велосипедист Михаил Асташов принес четвертую золотую медаль в копилку сборной России на Паралимпийских играх "Токио-2020". Спортсмен победил в индивидуальной гонке преследования в классе С1 на дистанции 3000 метров и установил мировой рекорд (3.35,954).

Фото: Из личного архива Елены Третьяковой
Паралимпийцы рассказали о поддержке близких, питомцах и оберегах

Асташов на круг обошел канадца Тристана Чернова и оставил позади китайца Жангу Ли. Таким образом, свердловчанин вышел в финал соревнований, где вновь встретится с Тристаном Черновым.

- Михаил и его грамотный тренер Владимир Вениаминович Алыпов - молодцы, они очень хорошо подготовились. И мы связывали с ними надежды, потому что видели все этапы подготовки. И во время финала мы очень переживали. Потому что у нас никогда не было золотой медали и медали на треке. И это историческое золото Михаила, причем вдвойне, - рассказал РИА Новости президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Это первые Паралимпийские игры в жизни Михаила Асташова. Велосипедист является многократным обладателем Кубка России на дистанции 100 метров брассом среди людей с ограниченными возможностями здоровья и Кубка России по паратриатлону в классе РТ-2. В 2018 году спортсмен победил на международных соревнованиях по паратриатлону IRONSTAR. Кроме того Михаил Асташов - лауреат премии имени Николая Островского за особые достижения в спорте, многократный чемпион Республики Бурятия по настольному теннису и многократный чемпион России по бадминтону среди юниоров.

Биография

Михаил Асташов родился в Бурятии в 1988 году. Мать и отец не ожидали, что у малыша будут отклонения: он появился на свет без рук и ног. Родителей уговорили написать отказ, уверяя, что ребенок долго не проживет…

Первые четыре года он провел в доме малютки, потом Михаила перевели в специализированный детский дом в Кусе, в Челябинской области. По признаниям спортсмена, это предопределило его дальнейшую судьбу: именно в детдоме он стал посещать спортивные секции. Первым серьезным увлечением стал бадминтон. Затем в жизнь Михаила пришли настольный теннис, плавание, легкая атлетика, велосипед. Спустя время - триатлон.

В феврале 2020 года Михаил Асташов устроился курьером в доставку продуктов, чтобы заработать денег и поехать на Паралимпиаду в Токио. Это стало известно СМИ, после чего екатеринбургские меценаты выделили спортсмену средства на подготовку к соревнованиям.

Пловчиха Шабалина принесла России первое золото Паралимпиады в Токио
В регионах Спорт Спортивная жизнь Спортсмены Спорт Олимпийские игры Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Паралимпийские игры в Токио