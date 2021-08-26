Велогонщик Асташов принес России четвертое золото на Паралимпиаде

В четверг на велотреке прошли соревнования в индивидуальной гонке на 3000 метров в классе С1. Победу одержал россиянин Михаил Асташов.

В финале он опередил представителя Канады Тристена Чернове. Третьим стал Ли Чжанъюй из Китая.

Ранее в квалификации Асташов установил новый мировой рекорд, преодолев дистанцию за 3 минуты 35,954 секунды.

Эта медаль стала седьмой для российских спортсменов. На их счету четыре золота, серебро и две бронзы.