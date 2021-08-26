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26.08.2021 10:17
Рубрика: Спорт

Велогонщик Асташов принес России четвертое золото на Паралимпиаде

Текст: Максим Домчев
Российские спортсмены завоевали четвертую золотую медаль на проходящих в Токио Паралимпийских играх.
Михаил Асташов. Фото: REUTERS/Thomas Peter Михаил Асташов. Фото: REUTERS/Thomas Peter
Михаил Асташов. Фото: REUTERS/Thomas Peter
Фото: vk.com/astashov88
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В четверг на велотреке прошли соревнования в индивидуальной гонке на 3000 метров в классе С1. Победу одержал россиянин Михаил Асташов.

В финале он опередил представителя Канады Тристена Чернове. Третьим стал Ли Чжанъюй из Китая.

Ранее в квалификации Асташов установил новый мировой рекорд, преодолев дистанцию за 3 минуты 35,954 секунды.

Эта медаль стала седьмой для российских спортсменов. На их счету четыре золота, серебро и две бронзы.

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