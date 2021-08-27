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27.08.2021 16:42
Рубрика: Спорт

Футболист "Манчестер Сити" Менди помещен под стражу за изнасилования

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Французский защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди по решению суда помещен под стражу.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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В суде состоялось слушание по делу о сексуальном насилии и домогательствах против защитника "Манчестер Сити" Бенжамена Менди. Игрок помещен под стражу, сообщает в Twitter журналист Джош Холлидэй.

Футболист помещен под стражу до следующего заседания суда, которое намечено на 10 сентября. Впрочем, у стороны защиты Менди есть шанс оспорить вынесенное в пятницу решение.

По данным британских СМИ, Менди подозревается в четырех изнасилованиях и сексуальном домогательстве, которые произошли на последний год. Футболист уже отстранен клубом от тренировок.

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