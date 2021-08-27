Свердловский пловец Вячеслав Емельянцев завоевал бронзу на Паралимпиаде

Уральский пловец Вячеслав Емельянцев завоевал бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Спортсмен участвовал в заплыве на 200 метров вольным стилем в классе S14. Он финишировал третьим со временем 1.55,58 секунды.

Долгое время Вячеслав шел шестым, но в последний момент вырвался на третье место - судьбу бронзовой медали решили 0,09 секунды. Золото завоевал британский пловец Рис Данн (1.52,40), обновивший мировой рекорд. Серебро досталось спортсмену бразильцу Габриэлю Бандейре (1.52,74).

В екатеринбургском центре паралимпийской подготовки "Родник", в котором тренируется Вячеслав, гордятся воспитанником. Директор центра Олег Кульков подчеркивает, борьба за любую медаль - это поступок, и бронза - отличный результат, тем более в спорте ЛИН (лиц с интеллектуальными нарушениями - Прим. ред.), в котором традиционно представлено много спортсменов, а значит, и конкуренция особенно высока.

- Слава - наш ведущий спортсмен. Он был готов еще к выступлению на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Но, увы, российских паралимпийцев не допустили к участию, и Слава туда не попал. Получается, что игры "Токио-2020" - его дебют. Он ждал этих соревнований пять лет, так что эта медаль для него и для нас всех очень важна. Вообще, в первом же старте завоевать медаль не каждый может, это однозначное подтверждение состоятельности спортсмена, - поделился впечатлениями с "РГ" Олег Кульков.

Тренер Вячеслава, Светлана Гришина, которая ведет спортсмена вот уже 20 лет, также отмечает, что пловец сделал все, что мог.

- Впечатления у нас отличные! Соперники были достойные, спору нет, но и Слава молодец. Он показал себя с самой лучшей стороны. Что говорить, эта медаль долгожданная, выстраданная - пять лет мы к ней шли, - прокомментировала дебют пловца Светлана Гришина.

Уже завтра Вячеслав Емельянцев примет участие в эстафете 4 х 100 метров. Через время его ждет еще один зачет в плавании. В центре Паралимпийской подготовки надеются, что спортсмен продолжит держать планку, а может быть, и повысит ее.

Справка "РГ"

Вячеслав Емельянцев родился 4 мая 1994 года. Он является мастером спорта России по плаванию, бронзовым призером Спартакиады молодежи России (2014), победителем чемпионата мира среди мужчин и женщин Международного паралимпийского комитета по плаванию в трех дисциплинах (2015), победителем чемпионата мира 2019 года в заплыве на 100 метров, серебряным призером чемпионата Европы 2021 в заплывах на 100 и 200 метров.

Кстати

Вчера другой свердловский спортсмен завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх "Токио-2020". Велосипедист Михаил Асташов лидировал индивидуальной гонке преследования в классе С1 на дистанции 3000 метров и установил мировой рекорд (3.35,954).