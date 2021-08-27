Хинчагов завоевал девятое золото для сборной РФ на Паралимпиаде в Токио

Толкатель ядра Альберт Хинчагов стал победителем Паралимпийских игр, проходящих в Токио.

Дебютант подобных турниров Хинчагов победил в классе F37. В своей лучшей попытке он толкнул ядро на 15,78 метра.

Серебряную медаль завоевал представитель Туниса Ахмед Бен Мослах - 14,50 метра. Бронза досталась бразильцу Жоао Виктору Тейшейре де Соузе Силве - 14,45 метра.

Для российской команды эта золотая медаль стала уже девятой на Паралимпийских играх в Токио.